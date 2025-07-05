Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı tatil sezonunu açtı! Kasları estetik mi?
Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı, Alaçatı'da tatil sezonunu açtı. Yoğun dizi temposunun ardından kısa bir kaçamak yapan Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç, Çeşme sahillerinde görüntülendi. Oğuzhan Koç'un karın kasları dikkat çekti.
Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı yılın en çok konuşulan aşklarından oldu. Kariyerinde “Gecenin Sonuna Yolculuk”, “Yağmurlardan Sonra”, “Yavaşça” ve “Kendine İyi Bak” gibi sayısız hit bulunan Oğuzhan Koç, müzik dünyasının favori isimlerinden.
Oğuzhan Koç, uzun süredir beklenen sürprizini sonunda hayranlarıyla buluşturmuş ve Merve Özbey ile birlikte “Geçsin Yıllar” adlı duygusal bir düete imza atmıştı. Çıkışıyla birlikte müzik listelerinde hızla yükselen parça kadar Oğuzhan Koç'un özel hayatı da şu sıralar bir hayli yükselişte.
HAZAL SUBAŞI İLE AŞK YAŞIYOR
Oğuzhan Koç, uzun süredir magazin gündeminden düşmeyen ilişkisiyle dikkat çekiyor. Şarkıcı, Demet Özdemir ile kısa süren evliliğinin ardından kalbini oyuncu Hazal Subaşı'na kaptırmıştı.
Çiftin ilişkisi, yakın arkadaşları Berkay Şahin ve Berfu Yenenler'in sosyal medya paylaşımlarıyla ilk kez dedikodulara konu olmuştu.
AŞKLARINI İLAN ETTİLER
Çok geçmeden ikili el ele kameralara yakalanmıştı. Sonradan Berfu Yenenler'in çapkınlılarıyla ortaya çıktığını öğrendiğimiz bu ikili kısa sürede gündemin en dikkat çeken ilişkilerinden biri oldu. Hazal Subaşı'nın başrolünde olduğu “İlk ve Son” dizisinin galasında yan yana görülen çift ilişkilerini göz önünde yaşamaktan da geri durmuyor. Sosyal medya hesaplarından da birlikte sık sık paylaşımlar yapan ikili ilk birlikte pozlarını yılbaşında vermişti.
Birbirlerine bir hayli yakıştırılan çiftimiz son olarak Oğuzhan Koç'un Subaşı için bir şarkı yapma planından bahsetmesiyle gündeme gelmişti. “Ben oldum olası aşk şarkıları yazıyorum. Ona da mutlaka bir tane gelir” şeklinde konuşan Koç sevgilisiyle birlikte sezonu açtı.
KASLARI ESTETİK Mİ?
Oğuzhan Koç'un deniz kenarındaki pozlarındaki fitliği dikkat çekerken, karın kasları da gözlerden kaçmadı. Koç'un karın kaslarının belirginliği akıllara estetik iddialarını getirdi.