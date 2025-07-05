Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı tatil sezonunu açtı! Kasları estetik mi?

Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı yılın en çok konuşulan aşklarından oldu. Kariyerinde “Gecenin Sonuna Yolculuk”, “Yağmurlardan Sonra”, “Yavaşça” ve “Kendine İyi Bak” gibi sayısız hit bulunan Oğuzhan Koç, müzik dünyasının favori isimlerinden.

Oğuzhan Koç, uzun süredir beklenen sürprizini sonunda hayranlarıyla buluşturmuş ve Merve Özbey ile birlikte “Geçsin Yıllar” adlı duygusal bir düete imza atmıştı. Çıkışıyla birlikte müzik listelerinde hızla yükselen parça kadar Oğuzhan Koç'un özel hayatı da şu sıralar bir hayli yükselişte.