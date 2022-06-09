Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'den ilk kez evlilik açıklaması!
oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış ünü ülke sınırlarını aşan Demet Özdemir, bu yaz Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Düğün ile ilgili detaylar veren ünlü güzel Demet Özdemir bakın neleri açıkladı..
29 yaşında olan güzel oyuncu Demet Özdemir bir süredir Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor. Geçen haftalarda aldığı evlilik teklifine ''evet'' diyen Özdemir, şimdilerde düğün hazırlıklarıyla uğraşıyor.
Bu yaz Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir'den ilk defa düğünü ile ilgili ipucu geldi. Demet Özdemir'den güzellik merkezi çıkışı düğünü ve nişanlısı Oğuzhan Koç ile ilgili çok özel açıklamalar geldi.
Bakın Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç nerede evlenecek...
Demet Özdemir, önceki gün Bebek'te bulunan bir bakım merkezine gitti. Yaklaşık 3 saat süren bakım sonrası çıkış yapan oyuncu, yeni filminin çekimlerinden dolayı pek vakti olmadığını belirterek,
"Bu yaz muhtemelen tatil yapamayacağız, bir ihtimal 2-3 gün kaçamak yapabiliriz" diye konuştu.
Özdemir, nişanlısı Oğuzhan Koç'la ilgili de şu yorumda bulundu: "İkimiz de birbirimize çok şanslı geldik, ikimiz de çok mutluyuz. Ben kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum." dedi.