Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'den ilk kez evlilik açıklaması!

Bu yaz Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir'den ilk defa düğünü ile ilgili ipucu geldi. Demet Özdemir'den güzellik merkezi çıkışı düğünü ve nişanlısı Oğuzhan Koç ile ilgili çok özel açıklamalar geldi.

Bakın Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç nerede evlenecek...