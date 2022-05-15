Oğuzhan Koç sonunda açıkladı İşte Demet Özdemir ile evleneceği tarih
Son günlerin en çok konuşulan çifti Demet Özdemir ve Oğuzhan koç'tan hayranlarının uzun süredir beklediği güzel haber geldi! Düğün tarihi netleşti
Türk Pop Müziğinin başarılı erkek solistlerinden Oğuzhan Koç Mehmet Demirkol'un YouTube'daki programına konuk oldu. Oyuncu Demet Özdemir ile mutlu bir birliktelik sürdüren Koç, geçtiğimiz 14 Şubat'ta sevgilisi Demet Özdemir'e evlilik teklifi etmiş ve güzel oyuncu 'evet' yanıtını vermişti. Mehmet Demirkol'un programında düğün tarihi hakkında konuşan Oğuzhan Koç sevenlerini heyecanlandırdı.
İki yıla yakın bir süredir birlikte olan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti ilişkilerini sevdiğimiz ünlü çiftler arasında. Çift geçtiğimiz aylarda ayrılıp barışmış, barışmanın ardından Oğuzhan Koç bu yıl 14 Şubat'ta Demet Özdemir'e evlenme teklifi etmişti.
Mehmet Demirkol'un YouTube'daki programına katılan Koç düğün tarihi hakkında konuştu.
Mehmet Demirkol'un YouTube'da yayınlanan programına konuk olan Oğuzhan Koç dikkat çeken açıklamalarda bulundu.