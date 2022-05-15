Oğuzhan Koç sonunda açıkladı İşte Demet Özdemir ile evleneceği tarih

Türk Pop Müziğinin başarılı erkek solistlerinden Oğuzhan Koç Mehmet Demirkol'un YouTube'daki programına konuk oldu. Oyuncu Demet Özdemir ile mutlu bir birliktelik sürdüren Koç, geçtiğimiz 14 Şubat'ta sevgilisi Demet Özdemir'e evlilik teklifi etmiş ve güzel oyuncu 'evet' yanıtını vermişti. Mehmet Demirkol'un programında düğün tarihi hakkında konuşan Oğuzhan Koç sevenlerini heyecanlandırdı.