Oğuzhan Koç Demet Özdemir'le ilişkisini itiraf etti yakalanınca yalanlayamadı
Doğduğun Ev Kaderindir'in oyuncusu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un aşkı ifşa oldu. Koç, ilişkilerini sosyal medyadan herkese duyurdu.
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç arasındaki aşk iddiaları geçtiğimiz yaz aylarından beri gündeme geliyor. İkili karşılıklı olarak aşk haberlerini reddetse de yılbaşını Çeşme'de geçirdikleri ortaya çıktı.
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile Çeşme'de fotoğraflarının çekilmesinin ardından 'Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık' paylaşımında bulundu.
Oğuzhan Koç da sessizliğini ilk kez bozdu ve Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşımda bulundu. Koç, Instagram'dan yaptığı paylaşımına şunları yazdı:
''Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şuan Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz. Herkese iyi geceler dilerim.''