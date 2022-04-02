Oğuzhan Koç Demet Özdemir’i utandırdı! Evlilik sorusuna bakın ne yanıt verdi: İlk ve tek...
Nikah masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Aşkları tam gaz devam eden Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, önceki akşam Arnavutköy'de bulunan bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi.
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Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift, her şeyin çok güzel gittiğini ifade etti.
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Yoğun bir döneme girdiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Baş başa bir yemek yiyelim dedik. Çünkü anlaşmalar bitti." dedi.
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Ünlü oyuncu "Şu an fazla bilgi veremiyorum ama çalışmalarımız yoğun bir şekilde başlayacak." ifadelerini kullandı.
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