BIST 2.252
DOLAR 14,68
EURO 16,22
ALTIN 909,14

Oğuzhan Koç Demet Özdemir’i utandırdı! Evlilik sorusuna bakın ne yanıt verdi: İlk ve tek...

Oğuzhan Koç Demet Özdemir’i utandırdı! Evlilik sorusuna bakın ne yanıt verdi: İlk ve tek...

Nikah masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Oğuzhan Koç Demet Özdemir’i utandırdı! Evlilik sorusuna bakın ne yanıt verdi: İlk ve tek...

Aşkları tam gaz devam eden Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, önceki akşam Arnavutköy'de bulunan bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. 

112
Oğuzhan Koç Demet Özdemir’i utandırdı! Evlilik sorusuna bakın ne yanıt verdi: İlk ve tek...

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift, her şeyin çok güzel gittiğini ifade etti.

212
Oğuzhan Koç Demet Özdemir’i utandırdı! Evlilik sorusuna bakın ne yanıt verdi: İlk ve tek...

Yoğun bir döneme girdiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Baş başa bir yemek yiyelim dedik. Çünkü anlaşmalar bitti." dedi. 

312
Oğuzhan Koç Demet Özdemir’i utandırdı! Evlilik sorusuna bakın ne yanıt verdi: İlk ve tek...

Ünlü oyuncu "Şu an fazla bilgi veremiyorum ama çalışmalarımız yoğun bir şekilde başlayacak." ifadelerini kullandı.

412