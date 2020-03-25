Oğuzhan Koç Cansu Dila Gülsoy ile aşk iddialarını yalandı! Günah almasanız keşke

Yaklaşık beş ay önce Yağmur Tanrısevsin ile yollarını ayıran Oğuzhan Koç ile Cansu Dila Gülsoy'un sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar aşk iddialarını ortaya çıkardı. Dağ evinde çekilen pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınlayan ikili, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.