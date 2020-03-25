Oğuzhan Koç Cansu Dila Gülsoy ile aşk iddialarını yalandı! Günah almasanız keşke
Şarkıcı Oğuzhan Koç ile Cansu Dila Gülsoy'un aynı dağ evinden yaptıkları paylaşımlar "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusu iddialarına yol açtı. Koç ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile çıkan haberleri yalanladı.
Yaklaşık beş ay önce Yağmur Tanrısevsin ile yollarını ayıran Oğuzhan Koç ile Cansu Dila Gülsoy'un sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar aşk iddialarını ortaya çıkardı. Dağ evinde çekilen pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınlayan ikili, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.
Korona virüs salgını sonrası çıkan haberleri yalanlayan Oğuzhan Koç, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Uydurmak iki dakika araştırmaktan daha kolay tabi.
Bu hesaba bakarsanız evi herkesin kiralayabildiğini anlarsınız. İnsanlar canının derdinde, kendilerini eve kapatmışken bir like (beğeni),iki yorum için kalp kırmasanız, günah almasanız keşke...
Oğuzhan Koç Kimdir?
Oğuzhan Koç, 13 Mayıs 1985 tarihinde Erzincan, Refahiye'de Bahattin ve Kıymet Koç çiftinin ikinci erkek çocukları olarak doğmuştur. 13 Mart 1992 tarihinde yaşanan Erzincan depreminin ardından ailesiyle Bursa'ya taşındı. Müzik eğitimi veren özel bir koronun (Ali Cengiz Çelenk Korosu) giriş sınavlarına katıldı ve kazandı.