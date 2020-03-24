Oğuzhan Koç Cansu Dila Gülsoy aşkı bomba gibi düştü! Dağ evi kareleri olay oldu
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile Cansu Dila Gülsoy isimli bir kadının sosyal medya hesaplarından aynı dağ evinden kareleri paylaşmaları aşk iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.
Coronavirüs salgınını yayılmasından sonra ünlüler kendilerini evlerine kapatırken, şarkıcı Oğuzhan Koç'un sık sık uğradığı dağ evinden Cansu Dila Gülsoy isimli bir kadınla aynı kareleri paylaşmaları ufukta yeni bir aşk mı var iddialarının ortaya çıkmasına sebep oldu.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Gülsoy'un paylaştığı bir karede şarkıcı Koç'un yeni aracının görünmesi de dedikoduları alevlendirdi. Cansu Dila Gülsoy sosyal medya kullanıcılarının yorumları üzerine sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Arkadaşlarımla kiralayıp kaldığım ev": “Bu ev hafta sonu arkadaşlarımla kiralayıp kaldığım ev. Aynı şekilde Oğuzhan Koç’un da sürekli zaman geçirdiği bir evmiş. Hiçbir fikrim yok. Biraz araştırırsanız, bu evin çoğu sitede ilanını bulursunuz zaten.”
Çıkan iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan ünlü şarkıcı sessizliğini korurken, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.