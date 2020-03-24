Oğuzhan Koç Cansu Dila Gülsoy aşkı bomba gibi düştü! Dağ evi kareleri olay oldu

Coronavirüs salgınını yayılmasından sonra ünlüler kendilerini evlerine kapatırken, şarkıcı Oğuzhan Koç'un sık sık uğradığı dağ evinden Cansu Dila Gülsoy isimli bir kadınla aynı kareleri paylaşmaları ufukta yeni bir aşk mı var iddialarının ortaya çıkmasına sebep oldu.