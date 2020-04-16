Oğuzhan Koç BKM'ye nasıl girdiğini anlattı! Eser Yenenler kefil oldu

"BKM'de kefillik sistemi vardı": Eser ev arkadaşım olduğu için arada akıl veriyordum ‘şöyle yapsan nasıl olur, böyle yapsan nasıl olur’ diye arada da gidip izliyordum. Orada Yılmaz abi ile tanıştım bir şekilde. Eser, ‘sen de gelsene’ dedi.