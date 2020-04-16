Oğuzhan Koç BKM'ye nasıl girdiğini anlattı! Eser Yenenler kefil oldu
Geçtiğimiz günlerde Yağmur Tanrısevsin ile barıştığı ve karantina günlerini beraber geçirdikleri söylenen şarkıcı Oğuzhan Koç, YouTUbe'da program yapan İbrahim Selim'e konuk oldu ve önemli açıklamalarda bulundu.
Korona salgınından sonra stüdyodan eve geçen İbrahim Selim, artık YouTube kanalının programını evinde sürdürüyor. Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, konuk olduğu İbrahim Selim ile Bu Gece programında kendisi hakkında önemli açıklamalar yaptı ve kendisi hakkında bilinmeyenleri anlattı.
Şarkıcı Oğuzhan Koç, küçüklüğünden beri müzik eğitimi aldığını ve İstanbul'a geliş amacının da müzisyen olmak olduğunu belirtti. Koç, ev arkadaşı Eser Yenenler'in tiyatroyla uğraştığını ve o dönemde de Aliye’de oynadığını ekledi.
İşte ünlü şarkıcının konuşmasından satır başları: Eser dizi oyunculuğu yapmak istemediğine karar verdi ve başka işlere yöneldi. Bir şekilde BKM’nin yeni oyuncular aradığını öğrendi Şahin Irmak vasıtasıyla oraya girdi. Benim de o dönem bir müzik grubum vardı Taksim’de sahneye çıkıyordum. İrlandalı turistlere Haluk Levent falan öğretiyordum.
"BKM'de kefillik sistemi vardı": Eser ev arkadaşım olduğu için arada akıl veriyordum ‘şöyle yapsan nasıl olur, böyle yapsan nasıl olur’ diye arada da gidip izliyordum. Orada Yılmaz abi ile tanıştım bir şekilde. Eser, ‘sen de gelsene’ dedi.