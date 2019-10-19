Oğuzhan Koç ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi Yağmur Tanrısevsin hakkında bakın ne dedi
Geçtiğimiz gün ortak açıklama yaparak ayrılıklarını duyuran Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin ikilisinden genç şarkıcı, yaşanan olayların ardından ilk kez görüntülendi.
3,5 yıllık ilişkilerini ortak bir açıklama yaparak bitiren Koç ve Tanrısevsin ikilisi, sevenlerini üzmüştü. Ayrılığın ardından sessizliğini koruyan Oğuzhan Koç, önceki gün alışveriş yaparken kameralara yakalandı.
Yağmur Tanrısevsin hakkındaki sorulara yanıt vermek istemeyen genç şarkıcı, şu ifadelere yer verdi:
- “Gerekli açıklama zaten yapıldı. Teşekkür ederim ama bu konu hakkında konuşmayacağım”
Neden ayrılmışlardı?
İddialara göre, Oğuzhan Koç’un evliliğe bir türlü sıcak bakmamasına Yağmur Tanrısevsin çok sinirlenmiş ve çift bu yüzden ayrılmıştı.
Ayrılık açıklamasında ne demişlerdi?
"Bugünlerde aklımız, kalbimiz, hepimizin güvenliği için mücadele eden Kahraman Mehmetçiğimiz’le. Onların yuvalarına sağ salim dönemlerinden daha önemli bir gündem olamaz."