Oğuz Yılmaz'ın ailesi isyan etti: Para almak için bakın ne yaptılar

Ankara'da yaşayan şarkıcı Oğuz Yılmaz, 19 Mayıs'ta öğle saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde kalp krizi geçirmişti. Kentteki özel bir hastanede tedaviye alınan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.