Oğuz Yılmaz'ın ailesi isyan etti: Para almak için bakın ne yaptılar
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Oğuz Yılmaz'ın ailesi ortaya çıkan görüntülere isyan etti.
Ankara'da yaşayan şarkıcı Oğuz Yılmaz, 19 Mayıs'ta öğle saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde kalp krizi geçirmişti. Kentteki özel bir hastanede tedaviye alınan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Geçen hafta perşembe günü Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğa uğurlanan 53 yaşında Oğuz Yılmaz'ın cenazesinde defin işlemleri sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada büyük bir hızla yayıldı.
Yılmaz'ın ailesi Instagram hesabından yaptıkları açıklamalarıyla yaşananlara isyan etti.
Sitem dolu açıklamada "Büyük üstad Oğuz Yılmaz vefatından sonra gerek kameralarla, gerekse izinsiz defin işlemleri görüntüleriyle veya iş hayatı ile ilgili konularda, para almak için dijital platformda yaydıkları görüntüleri üzüntüyle izliyoruz." denildi.