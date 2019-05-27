Oğuz Haksever'in Yassıada sözleri Twitter'da olay oldu
NTV'nin usta spikeri Oğuz Haksever'in Yassıada'yla ilgili canlı yayın kazası Twitter'da olay oldu. Haksever Twitter'da TT listesine girerken sosyal medya kullanıcıları Haksever'i alaya aldı.
NTV öğle bülteninde Erdoğan’ın Yassıada ziyareti ile oradaki açıklamalarının ekrana geldiği sırada, sunucu Oğuz Haksever sesinin açık olduğunun farkına varmayınca olanlar oldu. VTR'de Erdoğan 'Yassıada demiyorum, yaslı ada diyorum" dediği sırada Oğuz Haksever şoke eden bir yorumda bulundu. Ünlü sunucu Erdoğan'ın sözü üzerine “Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…” deyiverdi.
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Yaka mikrofonunun açık kaldığının farkında olmayan Oğuz Haksever, canlı yayın kazası ile unutulmazlar arasına girdi. Haksever'in sözleri Twitter'da olay oldu. Twitter'da TT listesine giren Haksever sosyal medya kullanıcılarının resmen diline düştü. Twitter'da mesaj yağdı. İşte o paylaşımlardan bazıları...
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