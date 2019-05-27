Oğuz Haksever'in Yassıada sözleri Twitter'da olay oldu

NTV öğle bülteninde Erdoğan’ın Yassıada ziyareti ile oradaki açıklamalarının ekrana geldiği sırada, sunucu Oğuz Haksever sesinin açık olduğunun farkına varmayınca olanlar oldu. VTR'de Erdoğan 'Yassıada demiyorum, yaslı ada diyorum" dediği sırada Oğuz Haksever şoke eden bir yorumda bulundu. Ünlü sunucu Erdoğan'ın sözü üzerine “Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…” deyiverdi.