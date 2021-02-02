Oğuz Bay Duygu Aycan Meriç İzgi rezalet çıkardı! AVM'de ortalığı karıştırdılar
Youtube ve Tiktok'ta çektikleri videolarla fenomen olan Meriç İzgi, Duygu Aycan ve Oğuz Bay AVM'de rezalet çıkardı.
Sosyal medyada çektikleri videolarla kısa sürede fenomen haline gelen Meriç İzgi, Duygu Aycan ve Oğuz Bay İstanbul Beşiktaş'taki bir alışveriş merkezine gitti.
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Üç arkadaş, burada sosyal medya platformları için video çekmeye başladı.
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AVM'nin güvenlik görevlisi, üçlüyü maskelerini takmaları konusunda uyardı.
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Çıkan tartışma bir süre sonra küfürleşmeye ardından da kavgaya dönüştü.
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