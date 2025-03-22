Oğuz Aydın performansıyla Avrupa kulüplerini mest etti! Milli futbolcunun bonservisi belirlendi
Türkiye-Macaristan maçında Fenerbahçeli Oğuz Aydın, maçı takip eden Villarreal, Lazio ve Marsilya scoutlarını kendisine hayran bıraktı. Fenerbahçe yönetiminin, Oğuz Aydın'ın bonservisini belirlediği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ne veda etse de Süper Lig’de şampiyonluk yarışını kaldığı yerden sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım Türkiye Kupası çeyrek finalinde ise ezeli rakibi Galatasaray’ı geçmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe, milli arada milli takıma giden futbolcularından yoksun olarak çalışmalarını sürdürürken yönetimin elini rahatlatacak gelişmeler de yaşanıyor.
Sarı-lacivertli takımda bu sezon teknik direktör Jose Mourinho’nun verdiği şansı iyi kullanan bazı futbolcular transferin gözdesi oldu. Bu isim Jose Mourinho’nun ilk 11’deki jokeri olan Oğuz Aydın oldu.
A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi play-off’unda Macaristan’ı İstanbul’da 3-1 yendiği maçta 2 golün asistini yapan Oğuz kendisine hayran bıraktı. Sabah’ın haberine göre maçı izleyen Villarreal, Lazio ve Marsilya scoutlarının canlı izledikleri Oğuz Aydın’ın performansına tam not verdi.