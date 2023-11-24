Ogün Samast'ın kriz geçirdiği anlar! Gardiyanları 'hepinizi doğrarım' diye tehdit etti

Meyve bıçağıyla saldırdı

Ancak Samast daha da gerginleşerek memurlara meyve bıçağı ile saldırdı. Memurların müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Samast, müşahede odasına götürüldü. Bu odaya alınırken ayakkabıları ve kıyafetleri çıkarıldı. Burada yaklaşık 3 saat kaldıktan sonra da hücresine geri getirildi. Memurlar bu olaydan dolayı Samast’tan şikâyetçi oldu ve Samast hakkında “silahlı tehdit”, “kasten yaralama”, “hakaret” ve “kamu malına zarar vermek” suçlarından dava açıldı. Cezaevindeki kamera kayıtları da bu dava dosyasına girdi.