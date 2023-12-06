Ogün Samast duruşmaya karısıyla geldi! Samast ve eşi ilk kez yan yana! Samast'ın eşi Selma Şahin kimdir?
Agos gazetesi yayın yönetmeni Hrant Dink'i öldürme suçundan 17 yıl cezaevinde kalıp tahliye edilen Ogün Samast, bugün ilk kez kameralar karşısına çıktı ve hakkında açılan yeni davada ifade verdi. Samast'a cezaevinde iken evlendiği eşi de eşlik etti. Samast çifti ilk kez birlikte görüntülendi. Samast ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya SEGBİS üzerinden ifade verdi. Trabzon'un Akçaabat ilçe adliyesinden duruşmaya bağlanan Samast hem kendisi ilk defa kameralar karşısına çıktı hem de eşi Selma Şahin'le ilk kez görüntülendi.
Cezasını tamamlayıp 'iyi hal'den çıkmıştı!
Hrant Dink suikastinin tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi’nden "koşullu salıverilme" kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edildi. Tahliyesinin ardından Samast hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak 17 Kasım'da iddianame düzenlendi.
Örgüt davasıyla birleştirilmişti
İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dosya daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi. Ogün Samast, davada ifade vermek için memleketi Trabzon'da Akçaabat Adliyesi'ne geldi. Çok sayıda sivil polis ekibi, adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Adliyeye yürüyerek giren, siyah şapka ve gözlük taktığı görülen Samast, Akçaabat 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya katılıp, ifade verdi. Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'in de aralarında bulunduğu bazı sanıklar bulundukları cezaevlerinden duruşmaya SEGBİS'le bağlanırken, Dink ailesinin avukatları ile sanık avukatları duruşmaya katıldı.