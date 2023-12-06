Ogün Samast duruşmaya karısıyla geldi! Samast ve eşi ilk kez yan yana! Samast'ın eşi Selma Şahin kimdir?

Örgüt davasıyla birleştirilmişti

İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dosya daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi. Ogün Samast, davada ifade vermek için memleketi Trabzon'da Akçaabat Adliyesi'ne geldi. Çok sayıda sivil polis ekibi, adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı.