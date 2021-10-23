Oğulcan Engin'den Miray Daner ile hakkında çıkan aşk iddialarına ilk yanıt
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, oyuncu Miray Daner ile aşk yaşadıklarına dair iddiaların ardınan görüntülerinin da magazin basınına düşmesine ilişkin sorulara yanıt verdi. Engin "Ben ne zaman bu konularla ilgili sorulara yanıt verdim" diyerek konuyu geçiştirdi.
Ünlü şarkıcı Edis'in Türkiye turnesinin başlangıcını yaptığı Harbiye Açıkhava sahnesinde izleyiciler arasında Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin de vardı. Engin, hızlı aşk hayatıyla ilgili kendisine soru yönelten muhabirlere yanıt verdi.
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Oğulcan Engin, konser çıkışı Miray Daner sorularına “Ben ne zaman konuştum arkadaşlar” diye cevap verdi.
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Miray Daner ile Oğulcan Engin geçtiğimiz hafta birlikte görüntülenmişti...
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