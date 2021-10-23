Oğulcan Engin'den Miray Daner ile hakkında çıkan aşk iddialarına ilk yanıt

Ünlü şarkıcı Edis'in Türkiye turnesinin başlangıcını yaptığı Harbiye Açıkhava sahnesinde izleyiciler arasında Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin de vardı. Engin, hızlı aşk hayatıyla ilgili kendisine soru yönelten muhabirlere yanıt verdi.