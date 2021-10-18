Oğulcan Engin-Miray Daner aşkından ilk fotoğraf! Eski sevgilisi Ala Tokel'den 'sitemli' mesaj
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in aşk hayatındaki hız nefes kesiyor. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu'ndan ayrıldıktan hemen sonra Influencer Ala Tokel ile yakınlaşan Engin, kısa sürede ayrılıp oyuncu Miray Daner'le aşk yaşamaya başladı.
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile bir süredir birlikte olan ancak ayrıldıktan sonra Ala Tokel ile aşk yaşamaya başlayan Oğulcan Engin 'hızlı çapkın' çıktı. Engin, son olarak Miray Daner ile aşk iddialarıyla gündem oldu ve en nihayetinde Miray Daner ile bir mekanda fotoğrafları ortaya çıktı. bu iddialardan sonra ikilinin eski aşklarından bomba tepkiler geldi. Gündemde olan aşktan ilk karede sosyal medyaya düştü.
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmüyor. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile uzun süreli ilişkisi geçtiğimiz haftalarda sona eren Oğulcan Engin, gönlünü fenomen Ala Tokel'e kaptırmıştı. Ancak bu aşk kısa sürdü, ikili yollarını ayırdı.
Oğulcan Engin'in adı son günlerde Burcu Esmersoy ile anılırken çok geçmeden yine bir oyuncuya gönlünü kaptırdığı iddiası gündeme düştü. Bu güzel oyuncu ise son olarak Kubilay Aka ile olaylı bir ilişki bitiren Miray Daner.
Öte yandan magazin gündemini sallayan aşkın ilk karesi sosyal medyaya düştü. İkili ilk kez dün gece Emirgan'daki Gizli Kalsın adlı mekandan çıkarken görüntülendi.