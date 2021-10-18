Oğulcan Engin-Miray Daner aşkından ilk fotoğraf! Eski sevgilisi Ala Tokel'den 'sitemli' mesaj

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile bir süredir birlikte olan ancak ayrıldıktan sonra Ala Tokel ile aşk yaşamaya başlayan Oğulcan Engin 'hızlı çapkın' çıktı. Engin, son olarak Miray Daner ile aşk iddialarıyla gündem oldu ve en nihayetinde Miray Daner ile bir mekanda fotoğrafları ortaya çıktı. bu iddialardan sonra ikilinin eski aşklarından bomba tepkiler geldi. Gündemde olan aşktan ilk karede sosyal medyaya düştü.