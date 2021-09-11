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Oğulcan Engin Ala Tokel aşkı sosyal medyayı salladı! Danla Biliç'e itiraf etti

Oğulcan Engin Ala Tokel aşkı sosyal medyayı salladı! Danla Biliç'e itiraf etti

Ünlü influencer Ala Tokel, arkadaşı Danla Biliç'in YouTube video çekiminde, geçtiğimiz temmuz ayında Ezgi Eyüboğlu'ndan sürpriz bir şekilde ayrılan oyuncu Oğulcan Engin ile yeni bir aşka yelken açtığını itiraf etti.

Oğulcan Engin Ala Tokel aşkı sosyal medyayı salladı! Danla Biliç'e itiraf etti

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz temmuz ayında Ezgi Eyüboğlu'ndan sürpriz bir şekilde ayrılan oyuncu Oğulcan Engin yeni bir aşka yelken açtı.

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Oğulcan Engin Ala Tokel aşkı sosyal medyayı salladı! Danla Biliç'e itiraf etti

 Influencer ve YouTuber Ala Tokel, Danla Biliç'e yaptığı açıklamada Oğulcan Engin ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.

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Oğulcan Engin Ala Tokel aşkı sosyal medyayı salladı! Danla Biliç'e itiraf etti

Magazin D’nin haberine göre, İkilinin, şimdilik gözlerden uzak yerlerde buluştuğu öne sürüldü.

İŞTE ALA TOKEL'İN O İTİRAF ANLARI

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Oğulcan Engin Ala Tokel aşkı sosyal medyayı salladı! Danla Biliç'e itiraf etti

Bu iddia sonrası tüm gözler Oğulcan Engin'in yapacağı açıklamaya çevrildi. 

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