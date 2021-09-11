Oğulcan Engin Ala Tokel aşkı sosyal medyayı salladı! Danla Biliç'e itiraf etti
Ünlü influencer Ala Tokel, arkadaşı Danla Biliç'in YouTube video çekiminde, geçtiğimiz temmuz ayında Ezgi Eyüboğlu'ndan sürpriz bir şekilde ayrılan oyuncu Oğulcan Engin ile yeni bir aşka yelken açtığını itiraf etti.
Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz temmuz ayında Ezgi Eyüboğlu'ndan sürpriz bir şekilde ayrılan oyuncu Oğulcan Engin yeni bir aşka yelken açtı.
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Influencer ve YouTuber Ala Tokel, Danla Biliç'e yaptığı açıklamada Oğulcan Engin ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.
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Magazin D’nin haberine göre, İkilinin, şimdilik gözlerden uzak yerlerde buluştuğu öne sürüldü.
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Bu iddia sonrası tüm gözler Oğulcan Engin'in yapacağı açıklamaya çevrildi.
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