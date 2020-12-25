Öğretmenliği bıraktı kendi markasını kurdu! Diyarbakır'dan yurt dışına gönderiyor
DİYARBAKIR'da Figen Gül, koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından evde organik ürün yapımına başladı ve kısa sürede kendi markasını kurmayı başardı. Ürettiği ürünlere talep olduğunu gören Gül, 7 yıllık rehber öğretmenliği geçmişinden vazgeçerek yurt dışına ihraca başladı.
Diyarbakır'da özel bir okulda rehberlik öğretmeni olarak görev yapan Figen Gül, Türkiye'de, mart ayında görülen koronavirüsün ardından ara verilen yüz yüze eğitimle birlikte evde kalmaya başladı. Evdeki boş zamanlarında kozalak şurubu, reçel ve salça gibi ürünler üretmeye başlayan Gül, bunları eşe dosta sattı. Sosyal medya hesabı üzerinden de ürünlerini paylaşan Gül, talebin artması üzerine öğretmenliği bırakarak kendisini bu işe adadı.
Şurup, reçel ve dahası: Kendisi gibi öğretmen olan eşinin de yardımıyla gece yarılarına kadar çalışan Gül, köylere giderek satın aldıkları sebze ve meyvelerden şurup, reçel ve salça yaptı.
8 ayda markasını kazandı: 8 ay gibi kısa sürede işleri büyüten Gül, ürünlerini kendi adıyla da 'Figence' olarak markalaştırdı. Gül, sosyal medya hesapları aracılığıyla yurt dışı dahil birçok yere ürünlerini göndermeye başladı.
Ayrıca Gül, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Kayapınar ilçesinde kurulan Organik Ürünler Pazarı'nda tezgah açarak ürünlerini satmaya başladı.