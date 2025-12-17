Öğretmen, polis, doktor! İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Asgari ücret görüşmelerini yürüten ekonomi yönetimi, bir yandan da emekli ve memura yapılacak zam için çalışmalarını sürdürüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisine ödenecek 5 aylık enflasyon farkının ardından, memur ve memur emeklisine ödenecek toplu sözleşme payı ile ek ödeme miktarları belli oldu. İşte şu ana kadar kesinleşen zamlı maaşlar...
Türkiye'de görülen yüksek enflasyon nedeniyle her geçen gün daha fazla alım güçlerini kaybeden milyonlarca emekli ve memur, gözünü yeni yılda yapılacak zam oranına çevirdi.
Aralık ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisine verilecek 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11.20 olurken, toplu iş sözleşmesi ve 1.000 TL ek ödeme ile birlikte memurların yeni yılda ne kadar zam alacakları da netleşmeye başladı.
Sayıları 20 milyonu aşan emekli ve memurun ısrarlı taleplerine rağmen iktidar, bu yıl da aylıklara yalnızca enflasyon farkı eklemesi yapacak. Refah payı taleplerine 'enflasyonu kontrol altına alma' gerekçesiyle kapıyı kapatan ekonomi yönetimi, 3 Ocak'ta duyurulacak enflasyon farkını doğrudan emekli ve memur aylıklarına yansıtacak.
Son ayın verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayı zammının yüzde 12.30 seviyelerinde olması beklenirken, memur maaşları ise toplu iş sözleşmesi ve ek ödeme payıyla değerlendirilecek.