Öğretmen, polis, doktor! İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar

Aralık ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisine verilecek 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11.20 olurken, toplu iş sözleşmesi ve 1.000 TL ek ödeme ile birlikte memurların yeni yılda ne kadar zam alacakları da netleşmeye başladı.