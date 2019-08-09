Öğretmen atama sonuçları açıklandı 2019 sözleşmeli öğretmenlik sonuç sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığınca atamaları yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercihler 30 Temmuz ve 5 Ağustos tarihleri aralığında yapıldı. Bugün ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler 2 Eylül’de göreve başlayacak.

Öğretmen ataması sonuçlarına MEB'in aşağıdaki link adreslerinden ulaşabilirsiniz. Sonuçları TC numarası ile sorgulayacaksınız.

Öğretmen atama sonuçları sorgu ekranı: http://atama.meb.gov.tr/