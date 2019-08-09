Öğretmen atama sonuçları açıklandı 2019 sözleşmeli öğretmenlik sonuç sorgulama
Milli Eğitim Bakanlığı'nca sözleşmeli öğretmen atamaları sonuçları saat 10.15'de açıklandı, meb.gov.tr adresinden TC numarası ile sorgulama yapabilirsiniz.
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla, MEB Başöğretmen Salonunda düzenlenen törenle bugün gerçekleştirildi. MEB internet sistemi üzerinden sonuçlar TC numarası ile sorgulamaya açıldı. Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler Eylül'de göreve başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca atamaları yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercihler 30 Temmuz ve 5 Ağustos tarihleri aralığında yapıldı. Bugün ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler 2 Eylül’de göreve başlayacak.
Öğretmen ataması sonuçlarına MEB'in aşağıdaki link adreslerinden ulaşabilirsiniz. Sonuçları TC numarası ile sorgulayacaksınız.
Öğretmen atama sonuçları sorgu ekranı: http://atama.meb.gov.tr/
30 Temmuz tarihinde başlayan sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları, 5 Ağustos Pazartesi 23.59 itibarıyla sona erdi. Tercihlerini yapan öğretmen adayları, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulundu.
Tercih süresi sonunda branşlara ayrılan kontenjanların biri hariç tamamı dolarken, hemen hemen bütün branşlarda atanacak öğretmen sayısının birkaç katı oranında başvuru yapıldı.