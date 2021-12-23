Öğrencisini döven öğretmene Demet Akalın ve Ezgi Mola ateş püskürdü

AKSARAY'da bir ortaokulda matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin öğrencisini tekme tokat dövdüğü anların videosu sosyal medyada infial yarattı. Öğrencisi T.K'yı koridora çıkararak tokat ve yumruk atıp döven, boğazını sıkan Ali Rıza Y.'nin meslekten men edilip ceza alması için sosyal medyada ünlülerden diğer kullanıcılara pek çok kişi seferber oldu.