Öğrencisi sınıfta bayıldı Arzu öğretmen evine gidince gözlerine inanamadı

İnşaat 1 ay sürdü: Arzu öğretmen, yıkılmak üzere olan çatısız evin onarımı için arkadaşı Ebru Canpolat ile kapı kapı dolaşmaya başladı. Topladıkları paralar ile yaklaşık 1 ay süren inşaat çalışmalarında Yusuf Savur ve ailesinin yaşadığı ev iki oda haline getirilerek, daha önce birleşik olan banyo ve tuvalet ayrıldı. Eve yeni bir mutfak, banyo, tuvalet yaptırıldı.