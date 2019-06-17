Öğrencisi sınıfta bayıldı Arzu öğretmen evine gidince gözlerine inanamadı
DİYARBAKIR’da lise ikincisi sınıf öğrencisi olan ve gözleri çok iyi görmeyen Yusuf Savur, okulda açlıktan bayılıp kolunu kırdı. Evine ziyarete giden ve dramı gören Arzu öğretmen, yardım kampanyası başlatarak evini yeniletti. Arzu Taşlı öğretmenin duyarlılığı İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, tarafından takdirle taçlandırıldı.
Diyarbakır’da Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Yusuf Savur'un okul koridorunda yırtık ayakkabısıyla yürüdüğünü gören öğretmen Arzu Taşlı, öğrenci ile ilgili araştırmalara girdi. Öğrencisinin maddi durumunun kötü olduğunu öğrenen Arzu öğretmen, Yusuf ile alışveriş yaparak eksiklerini giderdi.
İki gözlü harabe evi görünce gözlerine inanamadı: Arzu öğretmenin izinli olduğu bir gün okulun spor salonunda olan balkonda açlıktan dolayı başı dönerek düşen Yusuf Savur’un kolunun kırıldığını duyan Arzu öğretmen, apar topar Savur’u evinde ziyarete gitti. Öğretmen Arzu Taşlı, iki gözlü harabe halinde olan evi görünce gözlerine inanamadı.
Trafik kazası geçirdikten sonra yatağa bağımlı kalan baba Mehmet Savur’un evi geçindiremediği, diğer 6 kardeşin de yine aynı şekilde geçim sıkıntısı yaşadığını gören Arzu Taşlı, anne Şerife Savur’dan tüm detayları öğrendi. Görme engelli öğrencisi Yusuf’un ve ailesinin yaşadığı içler acısı durum karşısında gözyaşlarına boğulan Arzu Taşlı, aile için harekete geçti.
İnşaat 1 ay sürdü: Arzu öğretmen, yıkılmak üzere olan çatısız evin onarımı için arkadaşı Ebru Canpolat ile kapı kapı dolaşmaya başladı. Topladıkları paralar ile yaklaşık 1 ay süren inşaat çalışmalarında Yusuf Savur ve ailesinin yaşadığı ev iki oda haline getirilerek, daha önce birleşik olan banyo ve tuvalet ayrıldı. Eve yeni bir mutfak, banyo, tuvalet yaptırıldı.