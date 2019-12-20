Öğrencileri dövdüğü iddiası velileri ayaklandırdı! 'Küçük şeytanlar Allah belanızı versin'

"Çocuklar okula gitmek istemiyor"

Çocukların artık okula gitmek istemediğini belirten bir veli, "Okulda 3 aydır sürgün gelen bir öğretmen yüzünden çocuklar fiziksel ve sözlü şiddet görüyorlar. Biz Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 6 kez velilerle toplanarak şikayette bulunduk ama bir sonuç alamadık. Çocukların hiçbiri artık okula gitmek istemiyor. Hatta aralarında bir öğrenci var yere yatırıp tekmeleyerek bu öğrenciyi dövmüş öğretmen. Ayrıca öğretmene sorduğumuzda bize gülerek ve bazı yaptıklarını kabul ederek normalleştirerek cevap veriyor. 3 aydır hiçbir şekilde cevap alamıyoruz. Bu günde artık dayanamayıp okula polis çağırdık" diye konuştu.