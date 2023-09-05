Öğrencilere vergisiz telefon konusunda önemli gelişme! Modeller ve fiyatlar belli oldu
Öğrencilerin büyük bir sabırsızlıkla beklediği vergisiz telefon alma konusu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan beklenen açıklama geldi. Peki hangi model telefonlar öğrenciler tarafından hangi fiyatlara alınabilecek? İşte marka marka vergisiz alınabilecek telefon fiyatları…
Öğrencilere vergisiz telefon fiyatları, şartları, markaları ve modelleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. İlk defa telefon ve bilgisayar alacak üniversite öğrencilerine KDV'siz telefon kampanyasının detayları netleşiyor. Kampanya kapsamında hangi telefonların satışa sunululacağı ve şartların neler olduğunu merak edenler için beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki, öğrencilere KDV'siz/vergisiz telefon ve bilgisayar fiyatı, şartları neler, kimler alabilir? İşte 2023 vergisiz telefon fiyatları, şartları ve modelleri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vergisiz telefon açıklaması
Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere vergisiz telefona ilişkin,
"Yüksek öğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 GB internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Yardımcımızı ve ilgili bakanlarımızı Kabinemize sundukları çalışmayı tekemmül ettirmeleri konusunda talimatlandırdık. Nihai çalışmaya göre, bir sonraki toplantımızda her iki konu ile ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız. Aile ve gençlik bankası ile evlenecek gençlerimize uygun şartlarda kredi meselesi de yakın takibimizdedir." ifadelerini kullandı.
Vergisiz telefon şartları nelerdir?
Öğrenciler için geçerli olan vergisiz telefon satışı ile ilgili detaylar netleşti. Vergisiz cep telefonlarını sadece üniversite öğrenciler alabilecek. ÖTV ve KDV’siz cep telefonu imkanından tüm üniversite öğrenciler ile birlikte yüksek okul ve açık öğretimde de okuyanlar dahil olmak üzere toplamda 7 milyon kişi dahil olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesinde yükseköğrenimdeki öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlanacağını açıklamıştı. Konuyla ilgili bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Bakan Mehmet Şimşek ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için konu hakkında açıklamalarda bulundu.