Öğrenciler karantina yurtlarından eşya kurtarma telaşına düştü
Ankara ve Konya'da 5 üniversite öğrenci yurdu koronavirüs (Covid-19) karantinası için kullanılmaya başlanınca o yurtlarda kalan öğrenciler eşyalarını alabilmek için yarışa girdi. Kimi alabildi kimi kapıdan çevrildi. Yetkililer yurtlara 20 gün boyunca öğrencilerin girişinin yasak olduğunu duyurdu
Umreden dönen 10 bin 330 Türk'ün Ankara ve Konya'da 5 yurtta koronavirüs (Covid-19) karantinası altına alınması üzerine yeni bir tartışma başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Öğrenciler karantinadan sonra bu virüslü yurtlara mı dönecek?" tartışmasına noktayı koydu. Bakan Kasopoğlu, karantina alanı yapılan yurtlar öğrencilere nasıl iade edilecek? Üniversitelerin koronavirüs nedeniyle 3 hafta tatil edilmesi nedeniyle yurtlar büyük oranda boş olduğu bilinse de yurtta kalmaya devam eden öğrenciler alel acele yurtlardan çıkarıldı. Bazı öğrenciler gün içinde eşyalarını almalarına izin verilirken öğleden sonra öğrencilerin yurtlara girip eşyalarını almalarına izin verilmedi.
Türkiye'nin 6. koronavirüslü hastasının umreden dönen bir kişi çıkması üzerine Medine'den dönen 10 bin 330 umreci Ankara ve Konya'daki 5 üniversite öğrenci yudunda karantinaya alındı. İşte Ankara'da karantina için kullanılan yurtlar ve ağırladıkları umreci sayısı:
Şehit Özel Harekat: 2064
Milli İrade: 1880
Gölbaşı: 1448
Toplam: 5392
Konya'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı ise şöyle:
Tahir Büyükkörükçü: 2228
Kutalmışoğlu: 2710
Toplam: 4938
Bazı öğrenciler yurtlardan eşyalarını alabildi
Umreden dönenlerin yerleştirildikleri Ankara ve Konya'daki üniversite yurtlarında kalan öğrenciler, eşyalarını almak için yurtlarına geldi. Öğle saatlerine kadar öğrencilerin yurtlardan eşyalarını almalarına izin verilirken, öğleden sonra yurtlara öğrenci girişine izin verilmedi.