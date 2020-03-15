Öğrenciler karantina yurtlarından eşya kurtarma telaşına düştü

Umreden dönen 10 bin 330 Türk'ün Ankara ve Konya'da 5 yurtta koronavirüs (Covid-19) karantinası altına alınması üzerine yeni bir tartışma başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Öğrenciler karantinadan sonra bu virüslü yurtlara mı dönecek?" tartışmasına noktayı koydu. Bakan Kasopoğlu, karantina alanı yapılan yurtlar öğrencilere nasıl iade edilecek? Üniversitelerin koronavirüs nedeniyle 3 hafta tatil edilmesi nedeniyle yurtlar büyük oranda boş olduğu bilinse de yurtta kalmaya devam eden öğrenciler alel acele yurtlardan çıkarıldı. Bazı öğrenciler gün içinde eşyalarını almalarına izin verilirken öğleden sonra öğrencilerin yurtlara girip eşyalarını almalarına izin verilmedi.