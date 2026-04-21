Öğrenciler için alınan önlemlere yenisi eklendi! Tas kafa tıraşı o ilde yasaklandı

Okullarda güvenlik önlemleri artırılırken, Samsun’da bir lisede “tas kafa” tıraşına izin verilmemesi dikkat çeken uygulamalardan biri oldu.

Türkiye’de son dönemde okullarda yaşanan silahlı saldırılar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen olayların ardından eğitim kurumlarında güvenlik konusu yeniden gündeme geldi.

YENİ DÜZENLEMELER HAYATA GEÇİRİLİYOR

Yaşanan gelişmeler sonrası birçok okul yönetimi, öğrencilerin güvenliğini artırmak amacıyla yeni önlemler almaya başladı. Okul giriş-çıkış kontrolleri sıkılaştırılırken, disiplin uygulamalarında da düzenlemeler yapıldı. Eğitim ortamında güvenlik ve düzen vurgusu ön plana çıktı.

“TAS KAFA” TIRAŞINA İZİN VERİLMEDİ

Bu süreçte Samsun’da bir lisede saç kesimine yönelik yeni bir uygulama hayata geçirildi. Okul yönetimi, “tas kafa” olarak bilinen çok kısa saç modeline izin vermedi. 

Öğrenciler ve veliler arasında gündem olan karar, okul kuralları çerçevesinde uygulanmaya başladı.

