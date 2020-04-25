Oğmaç çorbası tarifi iftar için mükemmel tat!
Bursa'nın yöresel lezzetlerinden biri olan oğmaç çorbasına iftar sofralarınızda yer açmaya hazır mısınız? Hem leziz hem de geleneksel oğmaç çorbası, biraz zahmetli olsa da tattığınızda her şeye değecek. İşte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Malzemeler
2 su bardağı buğday unu
1 çay bardağı et suyu
3 su bardağı süt
3 su bardağı su
Tuz
Karabiber
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Üzeri için:
1 tatlı kaşığı pul biber
10 gr tereyağı
1 çorba kaşığı kıyılmış dereotu
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Hamur yoğurma kabına unu eleyin. Ortasını havuz gibi açıp et suyunu ekleyin.
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Sert ve pütürsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Elde ettiğiniz bu sert hamurdan avucunuzda ovalayıp minik toplar hazırlayın.
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