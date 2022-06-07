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Oğlunun 12 yıldır kullandığı emziklerle süs ağacı yaptı

Anadolu Ajansı
Oğlunun 12 yıldır kullandığı emziklerle süs ağacı yaptı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan üç çocuk annesi, sağlık problemleri olan küçük oğlunun 12 yıldır kullandığı emziklerle, evinde süs ağacı yaptı.

Oğlunun 12 yıldır kullandığı emziklerle süs ağacı yaptı

Ev hanımı 42 yaşındaki Asya Akkaya, 2010 yılında dünyaya gelen, beyin felci, epilepsi ve mikrosefali hastalıkları bulunan 12 yaşındaki küçük oğlu Yusuf'un kullandığı yaklaşık 2 bin emzik ve kişisel neredeyse tüm eşyalarını atmayıp biriktirdi.

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Oğlunun 12 yıldır kullandığı emziklerle süs ağacı yaptı

Oğlunun doğumundan itibaren kullandığı eşyaları evinin bir odasında sergileyen Akkaya, son olarak biriktirdiği emziklerden süs ağacı yaptı.

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Oğlunun 12 yıldır kullandığı emziklerle süs ağacı yaptı

Asya Akkaya, gazetecilere, oğlunun özel bir çocuk olduğunu, halen emzik kullandığını ve onun kullandığı hiçbir şeyi atmaması gerektiğine inandığını, 12 yıldır da böyle yaptığını anlattı.

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Oğlunun 12 yıldır kullandığı emziklerle süs ağacı yaptı

Oğlu Yusuf'a duygularını yazdığı "Kıymetlim" adlı şiir kitabında aktaran Akkaya, "Özel bir çocuğun her şeyi bizde kalmalıydı. Bu yüzden ilk emzikle başladığım 12 yıl öncesinden buyana ne kadar kullanmışsa biriktirdim. Sonra bir ağaç yapma fikri bende gelişti. Ben de bunlardan ağaç yapmalıyım ve bunu herkes görmeli dedim. Sonra bulduğum ağaca tek tek emzikleri taktım. Halen de biriktirmeye devam ediyorum." dedi.

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