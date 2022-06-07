Oğlunun 12 yıldır kullandığı emziklerle süs ağacı yaptı

Oğlu Yusuf'a duygularını yazdığı "Kıymetlim" adlı şiir kitabında aktaran Akkaya, "Özel bir çocuğun her şeyi bizde kalmalıydı. Bu yüzden ilk emzikle başladığım 12 yıl öncesinden buyana ne kadar kullanmışsa biriktirdim. Sonra bir ağaç yapma fikri bende gelişti. Ben de bunlardan ağaç yapmalıyım ve bunu herkes görmeli dedim. Sonra bulduğum ağaca tek tek emzikleri taktım. Halen de biriktirmeye devam ediyorum." dedi.