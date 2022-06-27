Oğlunu sır gibi saklıyordu! Şarkıcı Ceylan çocuklarıyla fotoğrafını paylaştı görenler inanamadı

Küçük yaşlarından beri sahnelerde olan, türküleriyle kulakların pasını silen Ceylan magazin gündeminde uğradığı değişimlerle sık sık yer alıyor. Sık sık imaj değiştiren Ceylan'ın kızı Melodi de annesi gibi değişimleriyle kendinden sık sık söz ettiriyor. Özel hayatıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı yıllardır sır gibi sakladığı oğlu ile fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Şarkıcının çocuklarıyla olan fotoğrafına hayranları" Üç arkadaş gibi" yorumunu yaptı...