Oğlunu sır gibi saklıyordu! Şarkıcı Ceylan çocuklarıyla fotoğrafını paylaştı görenler inanamadı
Çok küçük yaşlarından beri türküleriyle kulakların pasını silen, sinema kariyeri ile de adından söz ettiren Ceylan, magazin gündeminde uğradığı değişimlerle sık sık yer alıyor. Sık sık imaj değiştiren Ceylan'ın özel hayatı da merak edilenler arasında... Şarkıcı Ceylan'ın kızı da annesi gibi değişimleriyle kendinden sık sık söz ettirip tanınırken, ünlü şarkıcının bir de oğlu olduğu ortaya çıkınca ortalık fena halde karıştı. Bakın Ceylan'ın oğlu kimmiş...
Küçük yaşlarından beri sahnelerde olan, türküleriyle kulakların pasını silen Ceylan magazin gündeminde uğradığı değişimlerle sık sık yer alıyor. Sık sık imaj değiştiren Ceylan'ın kızı Melodi de annesi gibi değişimleriyle kendinden sık sık söz ettiriyor. Özel hayatıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı yıllardır sır gibi sakladığı oğlu ile fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Şarkıcının çocuklarıyla olan fotoğrafına hayranları" Üç arkadaş gibi" yorumunu yaptı...
Yıllara meydan okuyor
Son dönemde geçirdiği estetiklerle gençlik yıllarındaki halinden daha genç görünen şarkıcı Ceylan, yeni klibinde dünyaca ünlü yıldıza benzedi.
Sosyal medyada ilgi gördü
Yeni parçası için dünyaca ünlü yıldız Marilyn Monroe'ya benzetilen Ceylan, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
Marilyn Monroe'ya benzetildi
Sosyal medyada şarkıcının yeni imajını gören sosyal medya takipçileri, "Ankara havasında Marilyn Monroe imajı da başka oluyormuş" ifadelerini kullandı.