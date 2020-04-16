Oğlunu neden Uğur Pektaş'la görüştürmediğini Gamze Özçelik açıkladı
Oğlu Murathan'ın babası Uğur Pektaş ile görüşmesine yasak koyan Gamze Özçelik, merak edilen sebebi açıkladı. Gamze Özçelik, koronavirüsü öne sürdü.
Uzun bir süredir Kanal D ekranlarında yayımlanan Arka Sokaklar dizi setinin daha ilk bölümlerinde tanışarak mutlu bir beraberliğe adım atan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikah masasına oturmuş, 2010 yılında da oğulları Murathan'ı kucaklarına almışlardı.
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Fakat Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın mutlu beraberlikleri yalnızca 4 yıl sürdü ve ikili ayrılık kararı aldı. Oğulları Murathan'ın velayeti ise Gamze Özçelik'e verildi.
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Hafta içi annesinde kalan Murathan, babası Uğur Pektaş’ı da hafta sonları ziyaret ediyordu. Fakat son zamanlarda bu durumda bir değişiklik oldu.
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Gamze Özçelik, babası Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan ile görüşmesine yasak koydu hatta mahkeme kararı aldırdığı iddia edildi.
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