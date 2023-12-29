Oğlunu kaybeden annenin feryadı, organize suç örgütünü çökertti

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan 7 aylık istihbarat çalışmaları neticesinde, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Tefecilik', 'Nitelikli yağma', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarını silahlı olarak işlediği belirlenen suç örgütüne yönelik araştırmada, 50'yi aşkın mağdur ve 48 şüpheli belirlendi.