Oğlunu kaybeden annenin feryadı, organize suç örgütünü çökertti
ANTALYA'da 'Tefecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yağma' suçlarından yaklaşık 11 milyar lira gelir elde ettikleri belirlenen suç örgütü "Çukur Çetesi" Kafes-24 operasyonuyla yakalandı. Bir annenin 28 yaşındaki oğlunun intihar ederek yaşamına son vermesinin ardından başlatılan operasyonla gözaltına alınan 48 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kemer ilçesinde yaşayan bir kadın, oğlunun tefecilerin ağına düşüp intihar ederek yaşamına son vermesinin ardından, olayın peşini bırakmadı. İL Jandarma Komutanlığı'na gelen kadın, oğlunu hayattan koparan tüm süreci detaylı şekilde kadın subaylara anlattı. Gerekli bilgi ve belgelerin toplanmasının ardından konu savcılığa taşındı.
Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı işbirliği ile toplam 404 personelin katılımıyla; Kemer, Kumluca, Finike, Kaş ve Demre ilçelerinde 'Çukur Çetesi' olarak belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan 7 aylık istihbarat çalışmaları neticesinde, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Tefecilik', 'Nitelikli yağma', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarını silahlı olarak işlediği belirlenen suç örgütüne yönelik araştırmada, 50'yi aşkın mağdur ve 48 şüpheli belirlendi.
7 aylık takibin ardından gerçekleştirilen operasyonla 48 şüpheli gözaltına alındı, arasında siyasilerinde olduğu 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.