Oğluna koyacağı isim herkesi şaşırttı! Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer o diziden esinlendi
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinin çocuklarına vereceği isim belli oldu.
Uzun süredir aşk yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti 20 Şubat 2016 tarihinde Paris'te dünyaevine girmişti. 50 kişinin katıldığı düğün Türk Büyükelçiği'nde gerçekleşmişti.
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Mutlu evliliklerini sürdüren çift şu suralar anne-baba olmaya hazırlanıyor.
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İlk kez anne baba olma mutluluğu yaşayacak olan ünlü çift, oğullarının ismini sonunda belirledi.
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2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde 'Kurt Seyit' karakterine hayat veren Tatlıtuğ'un, başrolü Farah Zeynep Abdullah ile paylaştığı projeden esinlendiği iddia edildi.
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