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Oğluna koyacağı isim herkesi şaşırttı! Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer o diziden esinlendi

Oğluna koyacağı isim herkesi şaşırttı! Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer o diziden esinlendi

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinin çocuklarına vereceği isim belli oldu.

Oğluna koyacağı isim herkesi şaşırttı! Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer o diziden esinlendi

Uzun süredir aşk yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti 20 Şubat 2016 tarihinde Paris'te dünyaevine girmişti. 50 kişinin katıldığı düğün Türk Büyükelçiği'nde gerçekleşmişti.

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Oğluna koyacağı isim herkesi şaşırttı! Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer o diziden esinlendi

 Mutlu evliliklerini sürdüren çift şu suralar  anne-baba olmaya hazırlanıyor. 

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Oğluna koyacağı isim herkesi şaşırttı! Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer o diziden esinlendi

 İlk kez anne baba olma mutluluğu yaşayacak olan ünlü çift, oğullarının ismini sonunda belirledi. 

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Oğluna koyacağı isim herkesi şaşırttı! Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer o diziden esinlendi

2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde 'Kurt Seyit' karakterine hayat veren Tatlıtuğ'un, başrolü Farah Zeynep Abdullah ile paylaştığı projeden esinlendiği iddia edildi.

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