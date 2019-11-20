Oğluna getirilen kıza tecavüz etti! Yusuf Müge Anlı'yı çileden çıkardı

Oğlunun kaçırdığı kıza tecavüz etti

İddialara göre Kemal Büyükdeniz'in oğlu Yusuf bir kız kaçırdı. Kemal Büyükdeniz, oğlunun kaçırdığı kıza tecavüz etti. Hüseyin bey bu kız ile ilgili olarak, Kemal Beyin oğlu Yusuf tarafından öldürülmüş olabileceğini iddia etti.