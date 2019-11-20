Oğluna getirilen kıza tecavüz etti! Yusuf Müge Anlı'yı çileden çıkardı
ATV kanalında Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Kemal Büyükdeniz cinayeti çözülmeye çalışırken ortaya atılan tecavüz iddiası kan dondurdu.
Müge Anlı Tatlı Sert programında Kemal Büyükdeniz cinayeti araştırılmaya devam edilirken ortaya atılan tüyler ürperten iddialar canlı yayında damga vurdu. Cinayet ile ilgili en büyük iki şüpheli ise Kemal beyin komşusu Hüseyin Kasnakçı ve oğlu Yusuf Büyükdeniz.
15 Ağustos tarihinde Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Abanoz yaylasında silahla öldürülmüş olarak bulunan hurdacı Kemal Büyükdeniz'in katil yada katil zanlıları aranmaya devam ediliyor. Kemal Büyükdeniz cinayetinde en büyük şüphelilerden bir tanesi ise komşusu Hüseyin Kasnakçı.
Canlı yayında Kemal beyin el koyduğu bir arsa yüzünden komşusu Hüseyin ile kavgalı olduğu ortaya çıkmıştı. Komşu Hüseyin beyin canlı yayındaki şüpheli tavırları ile dikkatleri üzerine çekmişti. Bütün bu iddialar üzerinde dururken Hüseyin bey tarafından ortaya atılan çarpıcı başka bir iddia gündeme bomba gibi düştü.
Oğlunun kaçırdığı kıza tecavüz etti
İddialara göre Kemal Büyükdeniz'in oğlu Yusuf bir kız kaçırdı. Kemal Büyükdeniz, oğlunun kaçırdığı kıza tecavüz etti. Hüseyin bey bu kız ile ilgili olarak, Kemal Beyin oğlu Yusuf tarafından öldürülmüş olabileceğini iddia etti.