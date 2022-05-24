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Oğluna bakın hangi şehrin ismini verdi? Fulya Zenginer anne oldu: Çok uzun iki gündü

Oğluna bakın hangi şehrin ismini verdi? Fulya Zenginer anne oldu: Çok uzun iki gündü

'Küçük Kadınlar' dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle hafızalarda yer eden Fulya Zenginer, anne oldu.

Oğluna bakın hangi şehrin ismini verdi? Fulya Zenginer anne oldu: Çok uzun iki gündü

'Doktorlar' dizisinde canlandırdığı 'Hande' karakteriyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer (32), 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturdu. 

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Oğluna bakın hangi şehrin ismini verdi? Fulya Zenginer anne oldu: Çok uzun iki gündü

Evren ile mutlu bir evlilik sürdüren Zenginer, oğlunu dünyaya getirdi.

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Oğluna bakın hangi şehrin ismini verdi? Fulya Zenginer anne oldu: Çok uzun iki gündü

3 kilo 525 gram dünyaya gelen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Oğluna bakın hangi şehrin ismini verdi? Fulya Zenginer anne oldu: Çok uzun iki gündü

Yarın doğum yaptığı hastaneden taburcu olacak olan ünlü oyuncu, müjdeli haberi Instagram'dan paylaştı. 

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