Oğluna bakın hangi şehrin ismini verdi? Fulya Zenginer anne oldu: Çok uzun iki gündü
'Küçük Kadınlar' dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle hafızalarda yer eden Fulya Zenginer, anne oldu.
'Doktorlar' dizisinde canlandırdığı 'Hande' karakteriyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer (32), 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturdu.
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Evren ile mutlu bir evlilik sürdüren Zenginer, oğlunu dünyaya getirdi.
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3 kilo 525 gram dünyaya gelen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Yarın doğum yaptığı hastaneden taburcu olacak olan ünlü oyuncu, müjdeli haberi Instagram'dan paylaştı.
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