Oğlum yoğun bakımda elektrik kesildiği için öldü, kimsesizler mezarlığında buldum! Bakan gelecek diye...
HATAY'da depremde ağır hasar gören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşananlarla ilgili kan donduran açıklama... Aynı hastanede ebe olan hemşire, yoğun bakımda tedavi gören oğlunun deprem gecesi elektrikler kesildiği için öldüğünü ve 9 gün sonra kimsesizler mezarlığında bulduğunu anlattı. Hastanede görevli bir sağlık çalışanı ise, "Dışarıda yer kalmadığı için cenazeler üst üste yığıldı, ceset torbaları üçüncü gün bitmişti" deyip ekledi: "Bakan gelecek diye ölüler TIR’lara konup götürüldü.."
Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde depremden sonra yaşananlarla ilgili tüyler ürperten iddiaları köşesine taşıdı. Ebe Şükriye Tuncer, 5 Şubat gecesi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında yatan dokuz yaşındaki zihinsel engelli, solunum cihazına bağlı oğlu Mehmet Mirza’yı ziyaret edip öptü, son fotoğrafını çekip eve döndü. Deremden sonra gittiği hastanede bulamadı. 9 gün sonra ise oğlunun kimsesizler mezarlığındaki mezarını buldu. Bir başka sağlık çalışanı ise dehremin ardından hastanede yaşananları anlattı.
Depremde binaları ayakta kayan Ebe Şükriye Tuncer ve eşi hastaneye koştu. İçeride, yoğun bakımda 80’i aşkın hasta elektrikler kesildiği ve jeneratörler devreye girmediği için hayatlarını kaybetmişti. Ebe Tuncer sonrasını şöyle anlattı: “Geldiğimde yağmur yağıyordu, karanlıktı, can pazarıydı. Bir şey bulamadım. Ondan sonra hep hastanedeydim.”
"Risk alıp çocuğumun yattığı bölüme kadar geçtim. Bomboştu. Dışarıdan gelenler yardıma koşmuştu. Ama onlar bilemez. Girişi bildiğim için ‘Bir ümit’ deyip her yere girdim. Ta yattığı yere kadar geçtim, yok yok yok. Oğlumu bulmak için hastanede 300 cesedin yüzünü açıp tek tek baktım. Bulma derdine düşmüşüz ya. Ben açtım. Eşim açtı. Baktık açtık, baktık açtık. Hangi ceset bize ait diye. 9 - 10 gün ceset aradık. Karıştı üçüncü günden sonra. Enkazdakiler de geldi.”
Kimsesizler Mezarlığı’nda buldu
Tuncer, oğlunun bir gün önce çektiği fotoğrafını yayınladı. Bu sayede Mehmet Mirza’nın dokuz gün sonra kimsesizler mezarlığında olduğunu öğrendi. Tuncer: "Nasıl öğrendim? Çocuğumun fotoğrafını çekmiştim. Allahtan ki içime doğdu. Her yerde yayınladım. Sağ olsun, o gün ölenleri çıkaran jandarma da çekmiş. Otopsi yapılmış çadırda, tır kamyonuna atılmış çocuklar. Yağmur yağdığı için cesetleri nereye koyacaklar? Bir kamyon ayarlanmış. Kamyonun içine koymuşlar. Hastanedekiler, enkazdan gelenler, karışık, hepsi. Oradan da otopsi almak için çadırlara… Fotoğraflayıp Narlıca’ya gömülmüş.”