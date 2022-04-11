Oğlum son Hristiyan soyu sana bırakamam! Pelin Batu kabusu yaşadı eşini ihbar etti: 30 tane adam...
Pelin Batu, 2018 yılında evlendiği eşi kalp ve damar cerrahı Dr. Macit Bitargil tarafından kabusu yaşadı.
Ünlü oyuncu, şair ve tarihçi Pelin Batu ile kalp ve damar cerrahı Dr. Macit Bitargil, İtalya'nın başkenti Roma'da 2018 yılında evlendi
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İtalya'nın başkenti Roma'da 2018 yılında evlendi. Çiftin bir süre sonra çocukları oldu.
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Geçtiğimiz aylarda ikili arasında anlaşmazlık başladı.
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İddiaya göre Cerrah Bitargil, eşi Pekin Batu'ya tehdit ve hakaretler savurmaya ardından şiddet uygulamaya başladı.
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