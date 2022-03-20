'Oğlum senaryosunu okuyunca şu soruyu çok kez düşündüm' diyen Kubilay Aka anlattı: En büyük korkum...

12 yaşındaki yeğenin dizide bir çocuğu öldürüyor. Ailesi polise teslim etmek konusunda arafta kalıyor. Sen bir baba olsan oğlun cinayetle suçlansa nasıl bir tutum sergilerdin?

Bu çok zor bir soru oldu. Senaryoyu okuduğumdan beri bu soruyu çok kez düşündüm; bir baba olsam “Gerçek suçlu o mu? Onu buna iten ne?’’ gibi bir sürü soru sorardım kendime.