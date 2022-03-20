'Oğlum senaryosunu okuyunca şu soruyu çok kez düşündüm' diyen Kubilay Aka anlattı: En büyük korkum...
Vatanım Sensin ile oyunculuğa adım atan Kubilay Aka Çukur ile büyük bir hayran kitlesi kazandı. Oğlum dizisindeki rolüyle seyirciden tam not alan Aka itirafıyla olay oldu.
Show TV'nin iddialı yapımı 'Oğlum' ile izleyicisi karşısına çıkan Kubilay Aka, hem diziyi hem de bilinmeyenlerini anlattı. Aka açıklamalarıyla hayranlarını şaşırttı.
'Oğlum'un senaryosunda seni ne etkiledi? Hikaye hakkında neler söylemek istersin?
Senaryonun mesajı beni çok etkiledi. Bugüne kadar bir dizide çok da konuşulmamış, tartışılmamış bir konuya değinilmişti. Hikayesi beni içine çekti.
'Oğlum'da 'Bulut' karakterine hayat veriyorsun. 'Bulut' nasıl birisi?
Bulut, çok tanımadığım bir karakterdi; onunla yolda tanıştık diyebilirim. Bulut aslında Zeynep’in küçük kardeşi fakat ablasına ağabeylik yapmaya çalışıyor. İyi bir kardeş olmak, iyi bir evlat, iyi bir insan olmak istiyor; insanların da bunu böyle görmesini istiyor. Ayrıca çok cesur, zeki, merhametli. Bence esip gürlediği zaman bile gözlerinden merhameti okunan bir adam.
12 yaşındaki yeğenin dizide bir çocuğu öldürüyor. Ailesi polise teslim etmek konusunda arafta kalıyor. Sen bir baba olsan oğlun cinayetle suçlansa nasıl bir tutum sergilerdin?
Bu çok zor bir soru oldu. Senaryoyu okuduğumdan beri bu soruyu çok kez düşündüm; bir baba olsam “Gerçek suçlu o mu? Onu buna iten ne?’’ gibi bir sürü soru sorardım kendime.