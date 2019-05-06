Oğlu Pars'ın hastalığını ilk defa açıkladı Ebru Şallı'dan üzücü haber!
Habertürk'te yayınlanan Oylum Talu'nun programına katılan Ebru Şallı, çocuğu Pars'ın hastalığı üzerine açıklamalarda bulundu.
Son günlerde sevgilisi Uğur Akkuş ile evleneceği konuşulan Ebru Şallı, Oylum Talu'nun programına katılarak oğlu Pars'ın lenfoma hastalığı üzerine açıklamalarda bulundu. 8 yaşındaki oğlu Pars'ın yaklaşık 1 yıldır lenfoma hastalığıyla mücadele ettiğini anlattı.
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Şallı, özel hayatına gelen eleştirilerin umurunda olmadığını söyleyerek "Önceliğim Pars'ın sağlığı" diyerek yaşadığı zor günleri anlattı. Geçen yıl lenfoma hastalığına yakalanan 8 yaşındaki oğlunun yaşadığı süreçten de bahsetti.
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Ebru Şallı, oğlu Parsın hastalığına dair şunları söyledi: "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük.
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Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik.
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