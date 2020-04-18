Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ateş püskürdü
Ebru Şallı ve Harun Tan, oğulları Pars Tan'ı lenfome hastalığı sebebiyle kaybetti. Cenazede görüntü almak isteyen basın mensuplarına Harun Tan, tepki gösterdi.
2013 yılında boşanan Harun Tan ve Ebru Şallı, geçtiğimiz gün oğulları Pars'ı lenfome hastalığı sebebiyle kaybetti. Pars Tan, dün Kilyos'ta son yolculuğuna uğurlanırken acılı anne Ebru Şallı ve baba Harun Tan, oldukça zor anlar yaşadı.
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son yolculuğuna uğurlanan Pars'ın mezarına kadar gelerek görüntü almak isteyen basın mensuplarına "Leşe üşüşen kargalar gibisin" diyerek öfke kustu.
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İşte Harun Tan'ın isyanı:
''İnsanın en acılı gününde bile peşini bırakmıyorsunuz, mezarda acılı annenin, babanın burnun kamerayı dayamaya çalışıyorsunuz.''
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''Tabuttan çıkıp mezara giren bir bebeği çekmenin, göstermenin kime ne faydası olabilir ki ya da acılı anne babanın kardeşlerin gözyaşlarını çekmenin.''
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