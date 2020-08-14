Oğlu öldürülen anne İstanbul'dan Ankara'ya yalın ayak yürümeye başladı

Olaya karışanların hepsinin ceza alması gerektiğini ifade eden Alıcı, "Sesimi duyuramadım, bir anne olarak Ankara'ya Yargıtaya yürüyeceğim. Sadece 'Celal Toprak' ceza almamalıydı, yanındakiler de alsaydı. 9 kişiden neden bir kişi ceza alıyor. Çıplak ayakla yürümemin sebebi, oğlum çıplak ayakla hastaneye gittiği için ben de çıplak ayakla Ankara'ya yürüyorum" dedi.