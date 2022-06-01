Oğlu Karan istedi Burak Özçivit 3 milyonluk Ferrari'yi kapıya çekti!
Kuruluş Osman dizisindeki Osman karakteriyle gönüllere taht kuran yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, geçtiğimiz yıl 2 milyon TL'ye aldığı mavi Ferrari'sini değiştirip, üzerine 3 milyon ekleyerek kırmızı Ferrari aldı!
ATV'de her çarşamba akşamı yayınlanan ve büyük izleyici kitlesine sahip Kuruluş Osman dizisinde Osman karakterine hayat veren, efsane oyuncu Burak Özçivit, oğlu istediği için 3 Milyon TL'ye kırmızı Ferrari satın aldı!
Ferrari Tutkusu!
Ferrari tutkusuyla bilinen yakışıklı oyuncu daha önce 2000 model bir mavi Modena satın almıştı! Özçivit'in gönlü maviden sonra bu kez kırmızıya kaydı.
Bir galeri arabası olan yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz sene 2 Milyon TL'ye aldığı mavi renkteki 599 GTB F1 araba modeline 3 Milyon TL daha ekleyerek, galerisine Ferrari'yi ekledi.
Oğlu Karan'da babası gibi araba tutkunu..
Özçivit, oğlu Karan'ın Ferrari tutkusu nedeniyle arabasını değiştireceğinin sinyallerini, Karan'ın doğum günü partisinde vermişti.