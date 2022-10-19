Oğlu "Allah aşkına yapma" dedi: Balkon güzeli Songül Karlı takipçilerini mest etti!

1991 yılında yayınladığı ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına giriş yapan ve birçok kez ödüller kazanan ünlü şarkıcı Songül Karlı, müzik yaşamına ara verdikten sonra kendini televizyon ekranlarında buldu. Kısa süre oyunculuk deneyimi bulunan ünlü isim yaptığı programlarla da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Zaman içerisinde sunuculuğu ile ön plana çıkan ve şöhret basamaklarını da teker teker çıkan Songül Karlı, sosyal medya hesabınan yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.