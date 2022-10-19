Oğlu "Allah aşkına yapma" dedi: Balkon güzeli Songül Karlı takipçilerini mest etti!
Müzik kariyeri ile tüm dikkatleri üzerine çeken daha sonrasında sunduğu programlarla adını daha geniş kitlelere duyurmayı başaran ve 1993 Altın Kelebek Ödülleri töreninde 'En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist' ödülüne layik görülen Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelemeye devam ediyor. Ünlü ismin diz üstü eteğiyle paylaştığı balkon pozunu görenler 'Balkon güzeli', 'Bu kadın bi başka güzel' yorumlarında bulundu.
1991 yılında yayınladığı ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına giriş yapan ve birçok kez ödüller kazanan ünlü şarkıcı Songül Karlı, müzik yaşamına ara verdikten sonra kendini televizyon ekranlarında buldu. Kısa süre oyunculuk deneyimi bulunan ünlü isim yaptığı programlarla da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Zaman içerisinde sunuculuğu ile ön plana çıkan ve şöhret basamaklarını da teker teker çıkan Songül Karlı, sosyal medya hesabınan yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.
Oğlu isyan etmişti: "Hep bir yerlerin konuşuluyor"
Geçtiğimiz yaz aylarında paylaştığı bikinili fotoğrafıyla adından söz ettiren Songül Karlı, "Bir arkadaşımın oğlu çekti. 'Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım' dedim. Olay oldu. Oğlum, 'Anne YouTube'a giriyorum. Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyor" şeklinde konuşmuştu.
"Balkon güzeli"
Songül Karlı'nın son olarak balkondan paylaştığı diz üstü eteğiyle verdiği poz takipçilerinden tam not alırken ilerleyen yaşına rağmen hayranları Karlı'ya, 'Balkon güzeli', "Bu kadın bi başka güzel", "Sen hasta edersin insanı", "Muhteşem bir kadın", "Yaş sadece rakamdan ibaret" gibi yorumlarda bulundu.
İşte Karlı'nın sosyal medyayı sallayan o pozu... Ayrıca 49 yaşındaki ünlü sunucunun paylaşımı kısa sürede binceler beğeni aldı.