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Öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak İzmir'i vurdu

İhlas Haber Ajansı
Öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak İzmir'i vurdu

İZMİR'de öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış kent merkezi ve ilçelerde su birikintilerine sebep oldu. Bazı bölgelerde yolların adeta göle döndüğü görüldü.

Öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak İzmir'i vurdu

İZMİR'de geçen haftadan bu yana etkili olan sağanak yağış öğlen saatlerinden itibaren şiddetini artırdı.

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Öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak İzmir'i vurdu

Balçova ilçesindeki alt geçitte yoğun su birikintisi meydana gelirken Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir Mahallesi'nde yollarda su baskınları yaşandı.

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Öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak İzmir'i vurdu

Mahallede su seviyesinin yükselmesi nedeniyle sirenler çaldı.

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Öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak İzmir'i vurdu

İzmir’in bazı ilçeleri de yağmurdan nasibini aldı.

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