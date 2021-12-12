Öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak İzmir'i vurdu
İZMİR'de öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış kent merkezi ve ilçelerde su birikintilerine sebep oldu. Bazı bölgelerde yolların adeta göle döndüğü görüldü.
İZMİR'de geçen haftadan bu yana etkili olan sağanak yağış öğlen saatlerinden itibaren şiddetini artırdı.
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Balçova ilçesindeki alt geçitte yoğun su birikintisi meydana gelirken Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir Mahallesi'nde yollarda su baskınları yaşandı.
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Mahallede su seviyesinin yükselmesi nedeniyle sirenler çaldı.
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İzmir’in bazı ilçeleri de yağmurdan nasibini aldı.
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