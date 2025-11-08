Öğleden sonraya dikkat! Kuvvetli yağış geliyor...
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Kıyı Ege, Toroslar, Trakya ve Doğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz Toroslar mevkii ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE
Sıcaklıklar ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: