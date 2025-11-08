BIST 10.925
DOLAR 42,21
EURO 48,88
ALTIN 5.434,09

Öğleden sonraya dikkat! Kuvvetli yağış geliyor...

|
Öğleden sonraya dikkat! Kuvvetli yağış geliyor...

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Kıyı Ege, Toroslar, Trakya ve Doğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar...

Öğleden sonraya dikkat! Kuvvetli yağış geliyor... - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz Toroslar mevkii ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

118
Öğleden sonraya dikkat! Kuvvetli yağış geliyor... - Resim: 2

SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

Sıcaklıklar ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

218
Öğleden sonraya dikkat! Kuvvetli yağış geliyor... - Resim: 3

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

318
Öğleden sonraya dikkat! Kuvvetli yağış geliyor... - Resim: 4
418