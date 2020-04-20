Öğle uykusunun faydası var mı hafızayı bile etkiliyor!

Yaratıcılığı artırır

Öğle uykusu yaratıcılığınızı artırmaya da yardımcı olur. Uzun süre düşünüp bulamadığınız çözümü, öğle uykusu sırasında bir anda gözlerinizi açıp bulabilirsiniz. Yapılan bir araştırmada, öğle uykusundan sonra neden insanların beyinlerinde bir ışık yandığını tespit etmeye çalışılmış ve bunun sonucunda öğle uykusuna yatan insanların beyinlerinin sağ yarısındaki aktivitenin daha fazla olduğu görülmüş.