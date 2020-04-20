Öğle uykusunun faydası var mı hafızayı bile etkiliyor!
Öğlede işinize ara verip kısa bir süre kestirmek bile stresi azaltmaya, daha verimli olmaya ve dikkat dağınıklığını gidermeye yarıyor. İşte öğlen uykusunun uzmanlarca açıklanmış diğer önemli faydaları!
Yaratıcılığı artırır
Öğle uykusu yaratıcılığınızı artırmaya da yardımcı olur. Uzun süre düşünüp bulamadığınız çözümü, öğle uykusu sırasında bir anda gözlerinizi açıp bulabilirsiniz. Yapılan bir araştırmada, öğle uykusundan sonra neden insanların beyinlerinde bir ışık yandığını tespit etmeye çalışılmış ve bunun sonucunda öğle uykusuna yatan insanların beyinlerinin sağ yarısındaki aktivitenin daha fazla olduğu görülmüş.
Moralinizi yükseltir
Öğle uykusunu almamış bir çocuğun ne kadar huysuz olduğunu düşünün. Uykusuzluk ve bunun yarattığı huzursuzluk yetişkinlerde de aynı etkiye sebep oluyor. Kısa bir kestirme, moralinizi yükseltebilir ve keyfinizi yerine getirebilir.
Hafızayı güçlendirir
Derin uykunun vücut üzerinde birçok faydası var. Özellikle derin REM uykusunun bilişsel süreçlerle doğrudan ilişkili olduğu biliniyor. Bu yüzden gün ortasında REM uykusuna dalabileceğiniz bir öğle uykusunun bilişsel faaliyetler üzerinde fayda sağlaması bir sürpriz değil.
Ancak 60 dakikalık uykular bile zihinsel yorgunluğun azalmasına yardımcı oluyor. 2008 yılında yapılan bir çalışma kapsamında öğle uykusuna yatanlarla yatmayanların fMRI sonuçları karşılaştırılmış ve öğle uykusuna yatanların beyinlerinde daha fazla aktivite olduğu tespit edilmiş.