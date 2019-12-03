Oğlak cinsellik uyumu kadın ve erkek
Kova burcu cinsellik uyumu kadın ve erkek için detaylarıyla haberimizde. Cinsellikte en uyumlu burç olan Kova burcu cinsel olarak Başak, Yengeç, Kova ve Terazi ile uyumludur. Peki Kova-Koç, Kova-Boğa, Kova-İkizler, Kova-Yengeç, Kova-Aslan, Kova-Başak, Kova-Terazi, Kova-Akrep, Kova-Yay, Kova-Oğlak, Kova-Kova, Kova-Balık cinsellik uyumu tablosu ne diyor, Kova erkeği ve Kova kadını cinsellikte ne ister, nasıl davranır?
Kova cinsellik uyumu burç burç detaylarıyla haberimizde. Kova erkeği ve Kova kadını cinsellikte ne ister, Kovakadını ve erkeğinin aşk ve cinsel hayattaki davranışları nasıldır sorularının yanıtları ile Kova-Koç, Kova-Boğa, Kova-İkizler, Kova-Yengeç, Kova-Aslan, Kova-Başak, Kova-Terazi, Kova-Akrep, Kova-Yay, Kova-Oğlak, Kova-Kova, Kova-Balık cinsellik uyumu tablosunun detayları kadın ve erkekler için cinsellik uyumu farklarının detayları haberimizde. Kova burcu cinsellik konusunda oldukça çılgın olabilir. Özgürlüğüne düşkündür ve sınır tanımaz. Sıra dışı her yerde seks yapabilir. Kaçamak ilişkileri sever. Monotonluğu sevmediği için ilişkilerinde yenilik ister. Karşı cinsi tatmin etmek istediği için onun fikirlerini önemser. İlişki yaşadığı kişinin tatmin olmadığını görürse kendisini başarısız hisseder ve hayal kırıklığına uğrar. Erotik filmler izlemek, sanal seks ve seksi görüntüler onu fazlasıyla tahrik eder.Kova burcu cinsellik konusunda en güzel uyumu Terazi burcu ile yakalar. Kova burcu seks konusunda oldukça istekli ve şehvetlidir, terazi burcu için de seks önemli olduğundan ikisi birlikte muhteşem doyuma ulaşabilir. İşte Kova burcu cinsellik uyumunu diğer burçlarla ilişkisinin detayları...
Kova ve Koç cinsellik uyumu kadın erkek: Hükmedilmekten hoşlanmayan bu ikilinin anlaşmaları fazla zor olmaz. Koç’un liderliği ele alması Kova’ya batmaz. Çünkü heyecanlarında ve tutkularında ortak yönler vardır. Fikir beraberliği de yapabilen bu ikili cinsellikte olağanüstü uyumludur. Seks hayatları gayet güçlüdür. Bu konuda hem yaratıcı, hem de uyumludurlar. Uzun vadede umut vardır.
Kova ve Boğa cinsellik uyumu kadın erkek: Kova sekse en doğal haliyle yaklaşır. Boğa ise kuralcıdır bu konuda. Cinselliğe düşkündür ama Kova’nın pervasız tutumu hoşuna gitmez. Ayrıca Kova cinsel beraberlikte karşısındakinden fikri şeyler de bekler. Kova’nın dışa dönük yapısı Boğa’nın işine gelmez. Sonuçta bu ikilinin cinsel olarak uyuşmaları imkansızdır denebilir.
Kova ve İkizler cinsellik uyumu kadın erkek: Kova ,İkizler için bir denge unsurudur.İkizler’in heyecanlı yapısı da Kova’nın hoşuna gider. Bu ikili birçok konuda çok iyi anlaşabilir. Cinsel hayatları da hoş maceralarla dolu ve gayet renklidir. Yatak odaları her türlü baskıdan uzak, tam kafalarına göre bir nizam içindedir. Diledikleri gibi sevişirler ve ilişkileri uzun vadeli olur.