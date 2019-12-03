Oğlak cinsellik uyumu kadın ve erkek

Kova cinsellik uyumu burç burç detaylarıyla haberimizde. Kova erkeği ve Kova kadını cinsellikte ne ister, Kovakadını ve erkeğinin aşk ve cinsel hayattaki davranışları nasıldır sorularının yanıtları ile Kova-Koç, Kova-Boğa, Kova-İkizler, Kova-Yengeç, Kova-Aslan, Kova-Başak, Kova-Terazi, Kova-Akrep, Kova-Yay, Kova-Oğlak, Kova-Kova, Kova-Balık cinsellik uyumu tablosunun detayları kadın ve erkekler için cinsellik uyumu farklarının detayları haberimizde. Kova burcu cinsellik konusunda oldukça çılgın olabilir. Özgürlüğüne düşkündür ve sınır tanımaz. Sıra dışı her yerde seks yapabilir. Kaçamak ilişkileri sever. Monotonluğu sevmediği için ilişkilerinde yenilik ister. Karşı cinsi tatmin etmek istediği için onun fikirlerini önemser. İlişki yaşadığı kişinin tatmin olmadığını görürse kendisini başarısız hisseder ve hayal kırıklığına uğrar. Erotik filmler izlemek, sanal seks ve seksi görüntüler onu fazlasıyla tahrik eder.Kova burcu cinsellik konusunda en güzel uyumu Terazi burcu ile yakalar. Kova burcu seks konusunda oldukça istekli ve şehvetlidir, terazi burcu için de seks önemli olduğundan ikisi birlikte muhteşem doyuma ulaşabilir. İşte Kova burcu cinsellik uyumunu diğer burçlarla ilişkisinin detayları...