Oğlak cinsellik uyumu kadın ve erkek
Oğlak burcu cinsellik uyumu kadın ve erkek için detaylarıyla haberimizde. Cinsellikte güven isteyen Oğlak burcu cinsel olarak Başak, Balık, Boğa ile uyumludur. Peki Oğlak-Koç, Oğlak-Boğa, Oğlak-İkizler, Oğlak-Yengeç, Oğlak-Aslan, Oğlak-Başak, Oğlak-Terazi, Oğlak-Akrep, Oğlak-Yay, Oğlak-Oğlak, Oğlak-Kova, Oğlak-Balık cinsellik uyumu tablosu ne diyor, Oğlak erkeği ve Oğlak kadını cinsellikte ne ister, nasıl davranır?
Oğlak cinsellik uyumu burç burç detaylarıyla haberimizde. Oğlak erkeği ve Oğlak kadını cinsellikte ne ister, Oğlak kadını ve erkeğinin aşk ve cinsel hayattaki davranışları nasıldır sorularının yanıtları ile Oğlak-Koç, Oğlak-Boğa, Oğlak-İkizler, Oğlak-Yengeç, Oğlak-Aslan, Oğlak-Başak, Oğlak-Terazi, Oğlak-Akrep, Oğlak-Yay, Oğlak-Oğlak, Oğlak-Kova, Oğlak-Balık cinsellik uyumu tablosunun detayları kadın ve erkekler için cinsellik uyumu farklarının detayları haberimizde. Oğlak burcu için güven çok önemlidir. Ancak güvenirse cinsellik sırasında mesafeli ve ciddi tavrından uzaklaşarak baştan çıkacak ve teslim olacaktır. Partneriyle uyumu bulana kadar çekingen davranır, ancak çekingen tavrını attığında onu kimse tutamaz. Oğlakların görüntüsü ve bakışları karşıdaki insanı baştan çıkarır. İlişki sırasında partnerini tatmin edene kadar uğraşır. Oğlak burcu seks sırasında baskın olmayı sever, yavaş hareketleri ve etkileyici bakışları ile partnerini doyuma ulaştırır. Seviyeyi ve dengeyi koruma konusunda başarılıdır. Sekste en sevdiği pozisyon yüz yüze olandır. Seks için tercihi kaliteli ortamlardır. İşte Oğlak burcu cinsellik uyumunu diğer burçlarla ilişkisinin detayları...
Oğlak ve Koç cinsellik uyumu kadın erkek: Her ikisi de atılgandır. En büyük kavgalar “sen mi yöneteceksin yoksa ben mi yöneteceğim?” yüzünden çıkar. İkisi de inatçıdır. Sosyal konularda da farklıdırlar. Zevkleri, renkleri birbirini tutmaz. İkisi de son derece inatçıdır ve durmadan inatlaşırlar. İkisi de coşkulu tipler oldukları için cinsel olarak anlaşabilirler ancak bu ilişki uzun vadeli bir beraberlik olmayacaktır.
Oğlak ve Boğa cinsellik uyumu kadın erkek: Gerçekten de iyi anlaşabilecek bir ikilidir. Gerek Oğlak’ın gerekse Boğa’nın ilişkiden beklentileri birbirine çok benzer. İkisi de tutumlu hatta cimridir. Cinsel bakımdan da iyi bir uyum sergilerler. Her ikisinin de oluşturmaya çalıştırdıkları ortak rüyaları vardır. Hırs ve kararlılıkla seks yaparlar. Bu ilişki hem uyum içinde yürür hem de uzun vadede umut verir.
Oğlak ve İkizler cinsellik uyumu kadın erkek: Bu ikili tamamen uyumsuzdur. İkizler’in maceraperest hali ile Oğlak’ın sabit bir tip olması ve de parasal konulardaki bambaşka fikirleri birbirleriyle anlaşamamalarına neden . Oğlak’a İkizler kaprisli gelir. İkizler’e ise Oğlak renksiz gelir. Bu bakımdan aralarında ufacık bir çekim olsa bile, bu kısa sürede bozulacak, uzun vadede ise hiç olmayacaktır.