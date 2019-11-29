Oğlak cinsellik uyumu kadın ve erkek

Oğlak cinsellik uyumu burç burç detaylarıyla haberimizde. Oğlak erkeği ve Oğlak kadını cinsellikte ne ister, Oğlak kadını ve erkeğinin aşk ve cinsel hayattaki davranışları nasıldır sorularının yanıtları ile Oğlak-Koç, Oğlak-Boğa, Oğlak-İkizler, Oğlak-Yengeç, Oğlak-Aslan, Oğlak-Başak, Oğlak-Terazi, Oğlak-Akrep, Oğlak-Yay, Oğlak-Oğlak, Oğlak-Kova, Oğlak-Balık cinsellik uyumu tablosunun detayları kadın ve erkekler için cinsellik uyumu farklarının detayları haberimizde. Oğlak burcu için güven çok önemlidir. Ancak güvenirse cinsellik sırasında mesafeli ve ciddi tavrından uzaklaşarak baştan çıkacak ve teslim olacaktır. Partneriyle uyumu bulana kadar çekingen davranır, ancak çekingen tavrını attığında onu kimse tutamaz. Oğlakların görüntüsü ve bakışları karşıdaki insanı baştan çıkarır. İlişki sırasında partnerini tatmin edene kadar uğraşır. Oğlak burcu seks sırasında baskın olmayı sever, yavaş hareketleri ve etkileyici bakışları ile partnerini doyuma ulaştırır. Seviyeyi ve dengeyi koruma konusunda başarılıdır. Sekste en sevdiği pozisyon yüz yüze olandır. Seks için tercihi kaliteli ortamlardır. İşte Oğlak burcu cinsellik uyumunu diğer burçlarla ilişkisinin detayları...