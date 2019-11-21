Oğlak burcu aşk uyumu detaylarını sizler için derledik. Oğlak burcunun, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcuyla aşk uyumu tablosundaki detayları sizler için derledik. Haberimizden Oğlak burcunun diğer burçlarla olan aşk uyumu detaylarını okuyarak ilişkinizi güçlendirebilir, partnerinizin isteklerini tahmin edebilirsiniz. Öncelikle aşık Oğlaklar nasıl olur sorusunun yanıtıyla başlayalım. Oğlak burcularının aşk hayatında nasıl olduklarını öğrenmek Oğlak burcunun aşk uyumu tablosuna da hakim olmanızı kolaylaştırır. Oğlak burçları her şeyi olduğu gibi birlikteliklerini de son derece ciddiye alırlar. Soğukkanlı, mesafeli ve katı görünümleri güveni ve istikrarı onda bulabileceğinizi size inandırır. Ancak bir Oğlak burcuyla ilişki sabır gerektirir zira zaman içinde anlaşılır ve olgunlaşır. Oğlak burcu sevgiliniz ve eşiniz plandan, düzenden hoşlanır. Olmadık sürprizlerle karşınıza çıktığınızda çok şey beklemeyin, sizi fazla hayal kırıklığına uğratmazsa iyidir. Yüzeysellikten, laubalilikten, boş konuşmalardan asla hoşlanmazlar. Ona karşı kullanacağınız kelimeleri, sözleri dikkatli ve özenle seçmelisiniz. Aksi karşınıza gerçek bir sınav duvarı şeklinde çıkabilirler. Sosyal konum ve statü onlar için önemlidir. Eşlerinin ve sevgililerinin toplumda saygın bir yeri olmasını, toplumca kabul gören davranışlar sergilemelerini beklerler ve itibarlarının zarar görmesine asla tahammül etmezler. Şimdi gelelim Oğlak-Koç, Oğlak-Boğa, Oğlak-İkizler, Oğlak-Yengeç, Oğlak-Aslan, Oğlak-Başak, Oğlak-Terazi, Oğlak-Akrep, Oğlak-Yay, Oğlak-Oğlak, Oğlak-Kova, Oğlak-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları.