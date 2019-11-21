Oğlak burcu aşk uyumu
Oğlak burcu aşk uyumu tablosuna göre Oğlak kadını ve erkeği en iyi hangi burçlarla anlaşır? Aşkta ciddiyeti seven Oğlak burçları Oğlak-Koç, Oğlak-Boğa, Oğlak-İkizler, Oğlak-Yengeç, Oğlak-Aslan, Oğlak-Başak, Oğlak-Terazi, Oğlak-Akrep, Oğlak-Yay, Oğlak-Oğlak, Oğlak-Kova, Oğlak-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları haberimizde.
Oğlak burcu aşk uyumu detaylarını sizler için derledik. Oğlak burcunun, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcuyla aşk uyumu tablosundaki detayları sizler için derledik. Haberimizden Oğlak burcunun diğer burçlarla olan aşk uyumu detaylarını okuyarak ilişkinizi güçlendirebilir, partnerinizin isteklerini tahmin edebilirsiniz. Öncelikle aşık Oğlaklar nasıl olur sorusunun yanıtıyla başlayalım. Oğlak burcularının aşk hayatında nasıl olduklarını öğrenmek Oğlak burcunun aşk uyumu tablosuna da hakim olmanızı kolaylaştırır. Oğlak burçları her şeyi olduğu gibi birlikteliklerini de son derece ciddiye alırlar. Soğukkanlı, mesafeli ve katı görünümleri güveni ve istikrarı onda bulabileceğinizi size inandırır. Ancak bir Oğlak burcuyla ilişki sabır gerektirir zira zaman içinde anlaşılır ve olgunlaşır. Oğlak burcu sevgiliniz ve eşiniz plandan, düzenden hoşlanır. Olmadık sürprizlerle karşınıza çıktığınızda çok şey beklemeyin, sizi fazla hayal kırıklığına uğratmazsa iyidir. Yüzeysellikten, laubalilikten, boş konuşmalardan asla hoşlanmazlar. Ona karşı kullanacağınız kelimeleri, sözleri dikkatli ve özenle seçmelisiniz. Aksi karşınıza gerçek bir sınav duvarı şeklinde çıkabilirler. Sosyal konum ve statü onlar için önemlidir. Eşlerinin ve sevgililerinin toplumda saygın bir yeri olmasını, toplumca kabul gören davranışlar sergilemelerini beklerler ve itibarlarının zarar görmesine asla tahammül etmezler. Şimdi gelelim Oğlak-Koç, Oğlak-Boğa, Oğlak-İkizler, Oğlak-Yengeç, Oğlak-Aslan, Oğlak-Başak, Oğlak-Terazi, Oğlak-Akrep, Oğlak-Yay, Oğlak-Oğlak, Oğlak-Kova, Oğlak-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları.
Oğlak-Koç aşk uyumu: Hayatlarında zirvede olmayı isteyen bu iki burç ilk başta birbirlerini yönetmeye kalkabilirler. Ama ne Koç ne de Oğlak buna izin verir. İkisi de kendisinin lideridir. Kendi düşünceleri doğrultusunda hareket ettiklerinden, ilişkinin başında birbirlerine uyum sağlamada zorlanabilirler. Fakat aşık olduklarında bu durum değişebilir. Herkes kendinden bir parça ödün vermeye başlar ve orta yol bulunur. Koç burcu tutkuludur. Oğlak ise duygularını göstermekte zorlanır. Koç burcu, Oğlak burcunun onu sevmediğini zaman zaman düşünüp kuşku duyabilir. Bu ilişkide Oğlak burcu soğuk tavrını bırakıp, kendini açarsa uzun süreli bir beraberlik olur.
Oğlak-Boğa aşk uyumu: Toprak grubunun iki temsilcisi de birbirleriyle iyi anlaşabilir gibi gözükse de aslında karakter olarak farklılaşırlar. Boğa burcu aşkın temsilcisi Venüs yönetimindeyken, Oğlak katı ve çalışma odaklı Satürn yönetimindedir. Durum böyle olunca Boğa’nın sevgi ihtiyacını karşılama da Oğlak burcu istenilen ilgiyi gösteremeyebilir. Onun için hayattaki hedefleri her şeyden önce geldiğinden ve mesafeli bir karakteri olduğundan çok sevse de Boğa burcunu mutlu edemeyebilir. Boğa burcunun ise aşka ve hayatın zevklerine olan pozitif bakış açısı, gerçekçi olan Oğlak burcuna uymayabilir. Zaman zaman Oğlak burcunun gerçekleri yüze vurmasıyla kalbi kırılan Boğa burcu duygusal yara alabilir. Eğer ki ikisi de aşık olur ve kendilerinden ödün verirlerse uzun soluklu bir ilişki yaşanabilir.
Oğlak-İkizler aşk uyumu: Bu iki farklı karakterdeki burcun ilişkilerinde zaman zaman sorunlar yaşanabilir. Otoriter ve kuralları olan Oğlak burcu ile kısıtlanmaya gelemeyen özgür İkizler burcu ilk başta farklı bireyler olduklarının farkına varabilirler. İkizler burcunun cana yakın, neşeli enerjisiyle, Oğlak burcunun ciddi ve mesafeli duruşu uyuşmayabilir. İkizler uyum sağlarken, Oğlak burcunun tam olarak aklındaki şeyler olmadığında kendisini ilişkiye veremeyebilir. Dışa dönük sosyal İkizler burcu sürekli aktif olmak isterken, Oğlak burcu bazen yalnız kalmak isteyebilir. Bunu da İkizler burcu yanlış anlayabilir. Herkesin farklı uçlarda tercihleri olduğundan, her iki taraf da birbirini anlamaya çalışırsa bu ilişki yürür.