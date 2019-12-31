Oğlak 2020 burç yorumları yıllık aşk para kariyer falı

2020 Oğlak burcu aşk falı

Oğlak burcu, 2020'de aşk hayatınız muhtemelen hayatınızın merkezi olacak. Zaten birinde birlikteyseniz uzun vadeli ilişkilerinizi taahhüt etme zamanı. Bir şeyleri bir sonraki seviyeye taşımak, birlikte hareket etmek, nişanlanmak veya evlenmek, hatta bir bebek sahibi olmak bile bunu yapmanın harika yolu. Bir ilişkiniz yoksa, ancak aynı zamanda bir ilişki istiyorsanız, aramaya başlamak için harika bir yer zaten sahip olduğunuz arkadaş çevresi. Bu insanlar muhtemelen iyi ortaklar kuracaklar çünkü onlarla yabancılardan daha fazla ortak tarafınız var. Oğlaklar, eşinizin bir ilişkide neye ihtiyacınız olduğunu bildiğinden ve eşinizin de neye ihtiyacı olduğuna dikkat ettiğinizden emin olun. Ayrıca yeni arkadaşlar edinme ihtimaliniz de var. Mevcut arkadaşlarınızdan çok farklı insanları bile sevmeye başlayabilirsiniz. Bu insanlar yaşamınıza değişim ve fırsat davet edecek 2020 astroloji tahminlerini öngörüyor.